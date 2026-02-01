快訊

葡萄牙逾19萬戶仍停電 再迎暴雨恐釀洪水土石流

中央社／ 里斯本31日綜合外電報導

葡萄牙還未走出冬季風暴克莉絲汀（Kristin）侵襲的影響，今天已再度嚴陣以待，準備面對更多大雨。克莉絲汀在葡國釀5死，至今仍有逾19萬戶無電可用。

法新社報導，國家海洋與大氣研究所（IPMA）已對葡萄牙本土全境發布警報，提醒民眾截至2月2日都將有強降雨及時速高達100公里的強風。

由於河川水位已高漲、土壤含水過於飽和，葡萄牙民防單位警告，這波新一輪降雨恐導致都會區突發洪水，並可能引發土石流及落石。

冬季風暴克莉絲汀1月27日深夜襲擊葡萄牙中部和北部，帶來颶風級強風，造成水災、財物損失與交通中斷，全國約有5800棵樹被吹倒。

葡萄牙總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）1月29日已針對重災區宣布進入「災難狀態」，其級別僅次於緊急狀態，授權相關單位執行安全措施並協調救災行動。

蒙特內哥羅辦公室指出，總理將於2月1日召開內閣會議，商討受災地區的重建計畫及應對新一波降雨的措施。

供電公司E-Redes表示，截至1月31日下午，全國仍有約19.8萬戶停電，主要集中在葡萄牙中部的雷里亞（Leiria）地區。

葡萄牙 風暴 總理

