川普：伊朗正與美接觸 美方將視情況行動
美國總統川普（Donald Trump）今天表示，伊朗正在與美國「談話」。稍早前，伊朗軍方首長曾警告華府切勿對伊朗發動軍事打擊。
川普在接受福斯新聞（Fox News）訪問時說：「（伊朗）正在與我們談話，我們會看看能否有所作為，不然就看看會發生什麼…我們有一支大型艦隊在那裡。」
川普說：「他們正在談判。」
川普補充表示，基於安全考量，美方沒有將可能進行攻擊的行動計畫告知該區域盟友。
他說：「我們不能告訴他們計畫內容。如果我把計畫告訴他們，幾乎就跟告訴你一樣糟，其實可能更糟。」
法新社報導，他此前在伊朗當局鎮壓反政府抗議、造成重大傷亡後，威脅將出手干預。
美國已在伊朗外海部署由林肯號（USS Abraham Lincoln）航空母艦為首的海軍打擊群，此舉引發全球對波斯灣局勢是否引爆直接衝突的高度關注。
