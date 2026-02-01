聽新聞
失運河港口經營權 港府怒：嚴肅檢討對巴拿馬投資

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導
巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。 （路透）
巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。 （路透）

對於日前巴拿馬最高法院裁定巴拿馬政府與和記港口巴拿馬港口公司續約經營的兩個巴拿馬港口違憲，香港特別行政區政府卅日表示強烈不滿及堅決反對。特區政府發言人表示，特區政府強烈反對任何外國政府在國際經貿關係中用脅迫、施壓或其他不合理手段，嚴重損害香港企業在當地的合法經營權益。

特區政府發言人表示，這亦會嚴重損害當地營商環境，勢必動搖投資者信心，並損害雙邊關係和兩地長遠經濟發展

港府發布的這則新聞公報中，特區政府重申，巴拿馬政府應尊重合約精神，為當地依法營運的企業提供公平、公正的營商環境，確保企業的合法權益不受干預。香港企業在巴拿馬經營和投資，應獲公平合理的待遇和保障。

該發言人並說：「基於現時巴拿馬的情況，香港企業應認真審視其現時及未來在當地的投資。」

