原屬李嘉誠…巴拿馬運河兩端港口 暫交馬士基經營

巴拿馬海事管理局（ＡＭＰ）一月卅日宣布，在該局聘請下，巴拿馬運河兩端港口將暫由丹麥航運巨頭馬士基集團接手，而巴拿馬最高法院一月廿九日裁決發布後，馬士基就表達願在有需要時，臨時接管港口營運。

巴拿馬最高法院一月廿九日以合約對長和偏袒逾越比例為由，宣告特許經營合約違憲並失效。ＡＭＰ一月卅日說，馬士基旗下的港口營運商「ＡＰＭ碼頭公司」將擔任運河兩端巴爾博亞港與克里斯托巴港的臨時管理者，暫時接手本由香港長江和記實業旗下子公司巴拿馬港口公司（ＰＰＣ）負責的業務。

在ＰＰＣ的特許合約被正式撤銷後，ＡＭＰ將聘馬士基旗下的ＡＰＭ碼頭公司暫管港口，之後再行公開招標。

巴拿馬總統穆里諾一月卅日強調，合約雖撤銷但運河仍將持續營運不被打亂，還說過渡期之後將在對該國有利的條款與條件下，重新釋出特許經營權。不過，他並未說特許經營權何時正式招標。穆里諾過去曾用帶勒索性質來形容ＰＰＣ的經營合約。

ＡＰＭ碼頭公司聲明，願接手港口營運以維繫持續運作，並降低全球貿易關鍵服務中斷的風險。巴拿馬運河承擔百分之四十的美國貨櫃運輸量與全球百分之五的貿易。