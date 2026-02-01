大陸失巴拿馬運河…美智庫：川普戰略測試 中方將捍衛利益

美國總統川普一直將阻止中國大陸掌控巴拿馬運河，當作其西半球戰略的優先事項之一。魯比歐去年一月就任美國國務卿後，二月就訪問巴拿馬，也是他履新後第一個出訪的國家。不久就傳出香港長江和記實業（長和）子公司「巴拿馬港口公司」（ＰＰＣ）在該運河港口的營運權出現問題，該長和的創辦人正是香港首富李嘉誠。

魯比歐屢屢指稱，美國視巴拿馬運河港口的營運為國安問題。川普去年一月回任後也多次揚言拿回運河控制權。

目前全球第二繁忙的跨洋水道巴拿馬運河，廿世紀初由美國興建完成，美方在營運達一世紀後，一九九九年將該運河控制權移交巴拿馬政府。該運河承載全球約百分之五的海運貿易，並處理約百分之四十的美國貨輪運輸，是美國至關重要的供應鏈和海軍戰略航線。

華府長久以來擔憂，中資企業在該運河周邊布局，構成美國戰略上的潛在風險。儘管巴拿馬運河管理局（ＡＣＰ）仍在巴拿馬政府轄下，但美方認為，大陸透過國企在關鍵的物流節點不斷擴大影響力，可能危及全球供應鏈安全。

隨著陸方在拉丁美洲的經濟及政治影響力愈來愈大，美方憂慮此一天然資源豐沛的地區有朝一日將傾向北京的利益、而非華府。

在巴拿馬運河五座港口中，ＰＰＣ負責營運首尾兩端的巴爾博亞港與克里斯托巴港。長和去年三月宣布，將出售包含這兩座港口的全球四十三座港口權益，給美國資產管理公司貝萊德及義大利企業「地中海航運」（ＭＳＣ）組成的財團，總值達二三○億美元（約台幣七二九八億元）。上述交易引發北京強烈不滿，大陸國家市場監督管理總局隨即介入審查。

川普去年在參、眾兩院聯席會議演說時，就為美國資產管理公司貝萊德等財團收購ＰＰＣ對巴拿馬運河大部分港口業務喝采。他當時明言，「我的政府將收復巴拿馬運河，而且我們已開始這麼做」。

魯比歐去年二月首次出訪就挑選包含巴拿馬的五個中美洲及加勒比海地區國家，反映出獨霸西半球對川普第二任外交與國安政策的重要意義。美國國務院發言人布魯斯在魯比歐出訪前夕更不諱言地說，魯比歐此行，「部分和抗中有關」。

魯比歐訪巴時對總統穆里諾表明，巴拿馬必須降低大陸對巴拿馬運河的影響力，否則巴方將面臨美方報復。這項裁決對川普可謂象徵性勝利，他常向美國盟友及夥伴強調必須遏止大陸在關鍵基礎設施的影響力。該裁決凸顯在華府施壓下，一些小國如何驅逐被視為受北京影響的企業。

去年十一月發布的川普第二任「國家安全戰略」載明，美國尋求不受外來敵對勢力入侵、也不被該勢力控制關鍵資產、能支持關鍵供應鏈，並確保美國能持續進入重要戰略要地的西半球。這不只巴拿馬運河，委內瑞拉與丹麥領地格陵蘭亦然。

美國智庫捍衛民主基金會（ＦＤＤ）研究員辛格頓表示，大陸仍有強烈動機將這起事件視為對美國的戰略測試，並將展現當攸關陸方的利益成為攻擊目標時，必將予以捍衛。