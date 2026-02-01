巴拿馬運河經營權遭撤 遏中進拉美 川普再下一城

巴拿馬最高法院一月廿九日裁定，香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業（下稱長和）子公司「巴拿馬港口公司」（ＰＰＣ）持有的巴拿馬運河港口業務合約違憲無效，據此撤銷ＰＰＣ對該運河港口的特許經營權，美國國務卿魯比歐一月卅日在社媒Ｘ發文說，美國對巴拿馬最高法院此一裁定感到鼓舞。

共和黨籍聯邦眾議院美國與中共戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾也聲明，該裁定對美巴與所有認識到巴拿馬運河對國安、全球經濟重要性的盟友而言，都是勝利；「中國的惡意影響力在西半球不受歡迎」，確保該運河所有港口秉持共同價值觀，並承諾持續與美巴兩國政府合作的營運商管理下至關重要。

綜合英國金融時報等外媒報導，在阻止中國大陸勢力進入拉丁美洲上，川普政府又下一城。美國總統川普矢言奪回巴拿馬運河控制權，應對此感到欣喜，但也為長和營運該運河港口的前景蒙上陰影。

ＰＰＣ一九九七年獲巴拿馬政府批准，特許經營巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港與克里斯托巴港，均為期達廿五年。ＰＰＣ二○二一年根據該合約中的自動續約條款，再取得這兩座港口廿五年的特許經營權，直至二○四七年。

這起訴訟源於巴拿馬審計長辦公室發布的報告，指出ＰＰＣ在二○二一年展延相關特許經營合約時，存在支付缺口、會計錯誤和未經批准的「影子合約」等違規行為，對巴拿馬造成共十五億美元（約台幣四七六億元）的損失，要求廢除該合約。

ＰＰＣ否認所有指控，但巴拿馬最高法院認為，該合約賦予ＰＰＣ獨家特權和稅收豁免，又欠缺環境影響評估報告，並規定巴拿馬政府在給予其他的特許經營權前，必須先取得ＰＰＣ批准。

ＰＰＣ則表示，上述裁定缺乏法律依據、有違誠信且背棄合約精神，「令人不齒」，將保留法律追訴權，包括訴諸國內外法律程序的權利。ＰＰＣ目前擁有的選項有限，雖可尋求巴拿馬最高法院解釋裁決，並向法院澄清若干事實，卻不得上訴，只能提出國際仲裁，將終止合約的時間延後。

大陸外交部發言人郭嘉昆一月卅日也在記者會中指出，陸方將採取一切必要措施，維護中國企業的正當合法權益。香港特區政府發言人表示，強烈反對任何外國政府使用脅迫、施壓或其他不合理手段，嚴重損害港企在巴拿馬的合法經營權益。

上述裁定雖未就港口未來發展做出任何指引，但巴拿馬總統穆里諾已指示巴拿馬海事管理局（ＡＭＰ）及ＰＰＣ共同協調今後的營運事宜，以確保港口持續運作。

穆里諾宣布，在ＰＰＣ的特許經營權正式終止後，過渡階段將由丹麥物流公司馬士基集團在當地的子公司營運，直到新的特許經營權招標及批准。