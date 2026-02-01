聽新聞
趕在川普赴陸前！高市擬訪美 日媒：有望獲國是訪問待遇

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日本首相高市早苗。美聯社
日本首相高市早苗。美聯社

日本時事通信社一月卅一日引述美日兩國政府相關人士報導，去年十月就任的日本首相高市早苗計畫今年春季首度以首相身分訪美。對此，川普政府正研究給予她此行「國是訪問」層級。

上述相關人士說，高市訪美的日程以三月中之後的日本三天連續假期為主，美方將為她準備歡迎儀式及正式的晚餐會等活動。由於今年適逢美國建國二五○周年，因此也可能在她到訪時舉行相關慶祝活動。

這些人士還說，美國總統川普可望四月出訪中國大陸，在此之前，美日政府有意藉高市先一步訪美，向國際間展現美日同盟的緊密合作關係。

不過，在預定八日投開票的日本眾議員大選結果懸而未決下，高市訪美的計畫也可能有所變動，甚至取消。

川普去年十一月訪日時，曾稱讚在日本保守派選民中備受擁戴的高市既聰明且強勢，「將成為偉大的領袖」。

該報導說，據此在她首次訪美時予以熱情且隆重的款待，也可能旨在凸顯對美國的亞洲最重要盟邦日本另眼看待。另，美國預定十一月舉行對川普和共和黨至關重要的期中選舉，他可能在「川高會」時對她提出日本應擴大對美投資與增加日本防衛支出的國內生產毛額（ＧＤＰ）占比等要求。

二○二五年一月回任的川普，去年共給予匈牙利、土耳其及澳洲等國領袖國是訪美的待遇。他並表明，在自己四月訪陸後，有意在今年下半年邀大陸國家主席習近平國是訪美。

在近年來的美日關係當中，去年二月首度以首相身分訪美的石破茂獲川普第二任給予「正式工作訪問」待遇；而石破前任的岸田文雄二○二四年四月訪美時，則獲時任的美國總統拜登予以「正式訪問」待遇。

日本共同社日前則引述幾位美日外交消息人士報導，具體時日可能在三月廿日，兩國政府正為此進行協調。

訪美 川普 首相 石破茂 美日同盟 高市早苗

