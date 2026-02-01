多國缺繳會費 聯合國資金告急：去年缺額創新高

聯合國祕書長古特瑞斯一月卅日說，多個會員國未依規定繳交會費，已使聯合國瀕臨迫在眉睫的財務崩潰，資金最快恐在七月前見底。他強調，去年實際到位金額僅占應繳款項的百分之七十七，未繳金額創下新高。

聯合國現行財務規定更帶來雙重打擊，即聯合國就算因資金不足而無法執行部分計畫，仍須向會員國退還未執行的款項。

古特瑞斯還說，僅一月，聯合國就被迫退還二點二七億美元（約台幣七十二億元），但這些錢從未進入聯合國帳戶。

古特瑞斯的副發言人哈克卅日稱，古特瑞斯已致函全部會員國，提醒聯合國正面臨的嚴峻狀況。據哈克轉述，古特瑞斯闡述會員國拖欠會費與上述必須退款未執行預算款項給會員國的規定，在這兩個問題疊加下，使聯合國財政狀況雪上加霜。

哈克指，全部一九三個會員國中，二○二五年雖有逾一五○個繳納會費，但遭拖欠的會費總額仍達十五點六億美元（約台幣四九五億元），比二○二四年增加一倍。他示警說，只要上述兩個問題持續未解，聯合國就需面對資金枯竭的現實風險。

另，美國去年未繳交聯合國一般預算的分攤款，對維和行動的資助也僅提供原預期金額的百分之卅。美聯社一月卅日報導，幾位聯合國匿名官員透露，美國目前積欠聯合國一般預算廿一點九六億美元，包括今年的七點六七億美元和過去幾年欠款，另就聯合國廣泛維和行動的預算，積欠十八億美元。