「美在中東不一定有優勢」伊朗：已掌握敵方作戰計畫 將打擊

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
伊朗最高領袖哈米尼。路透
伊朗總統裴澤斯基安一月卅日聲明，當天與土耳其總統厄多安及阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德分別通話時強調，伊朗奉行「有尊嚴」的外交政策，絕不歡迎戰爭，但將立即且堅決回應任何對伊朗及其人民的侵略行為。

伊朗最高領袖哈米尼政治顧問夏卡尼一月卅日向黎巴嫩「馬雅丁電視台」聲稱，「敵方作戰計畫已被我方掌握，我們將適時發動打擊」。他也稱，任何表明敵方敵意的舉動都將受到相稱、有效、具嚇阻作用的回應，其中包含對猶太復國主義政權（以色列）的縱深打擊。

夏卡尼說，伊朗不將對抗的地理範圍侷限海上，已為更廣、更複雜局面做準備，還稱美國在波斯灣、阿曼灣增加軍事存在，未必意味美方在該地區有優勢，伊朗最了解當地綜合防禦要素，並以此制定防禦和進攻方針及戰略。

伊朗陸軍司令哈塔米一月卅一日說，伊朗軍方已全面進入防禦與軍事備戰狀態，「我們的手始終放在扳機。若敵人犯錯，無疑將危及其自身、區域及猶太復國主義政權的安全」。他還強調，「伊朗的核科技不會被消滅」。

對伊朗去年十二月下旬因經濟危機爆發兩周抗議，裴澤斯基安一月卅一日說，伊朗政府有責任傾聽抗議者並解決民眾問題，但美、以和歐洲領袖「抓住我們的問題，煽動人民，企圖分裂社會」。

另據克里姆林宮一月卅日聲明，俄羅斯總統普亭當天在克宮接見哈米尼的顧問、伊朗最高國家安全委員會祕書拉里賈尼。伊朗駐莫斯科大使館說，該會談聚焦經濟關係和重要的區域與國際議題。

