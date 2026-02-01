傳美最快今攻伊朗！川普下最後通牒 美前官員：恐重演斬首

美國總統川普一月卅日說，伊朗「真的想」和美國達成協議，他已向伊方告知就其飛彈和核計畫達成協議的最後期限。但他未詳述該期限的具體時日，只說這「只有伊朗自己知道」。

川普在白宮橢圓辦公室說，希望美伊將達成協議，「談不成我們就拭目以待」。被問到若伊朗未達成協議，美國是否將採取類似一月初在委內瑞拉的作戰，他說，不想談論任何與進行中軍事行動有關的事，但強調「我們在那有支非常強大的艦隊」，正駛向伊朗，規模大過美國先前派往委內瑞拉的艦隊。

敏感時刻 伊傳兩起爆炸

路透、法新社一月卅一日引述半官方塔斯尼姆通訊社等伊媒報導，伊朗南部、波斯灣沿岸的阿巴斯港一棟八層樓建築當天發生爆炸，兩層樓、數輛車和幾間商家被毀，但暫未說明原因。塔斯尼姆通訊社報導，社媒上有消息稱伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令湯西里是該爆炸目標，但這完全不實。當地官員說，至少一死十四傷。兩位以色列官員稱，以方未涉案。伊朗西南部阿瓦茲市一棟集合式住宅同日則發生瓦斯氣爆，釀成四人喪生。

美國新聞機構「Drop Site新聞」一月卅一日則報導，幾位美國軍方高官已告知美國一個重要中東盟邦的領導高層，川普可能當天至二月一日就授權攻伊。若美國決定進一步，攻擊最快可能一日展開。

一位川普政府中東政策非正式顧問說，據美國規畫構想，攻擊將鎖定伊朗核設施、彈道飛彈設施和其他軍事設施，也意圖「斬首」伊朗政府。他透露這無關伊朗核武或飛彈計畫，而是關於「政權更替」。

上述消息人士曾是美國情報高官，他說，川普政府想法是若成功打擊伊朗高層，伊朗民眾將重返街頭抗議，進而推翻政府。他也說，以色列總理內唐亞胡正期待「一場攻擊」並向川普保證能協助在伊朗建立與西方友好的新政府。另有兩位阿拉伯情報高官透露，已獲悉美方攻擊可能迫在眉睫。

負責中東美軍行動的美國中央司令部婉拒向Drop Site置評，白宮則請其參考川普上述發言。

另對革命衛隊海軍一至二日將在荷莫茲海峽實彈演習，美國中央司令部一月卅日警告稱，不會容忍伊朗在該海峽的不安全行為，例如飛越美國軍艦或讓伊朗軍方快艇與美艦迎面接近等。

美國財政部官網一月卅日更新伊朗相關制裁名單，增加七位個人及二個實體，包括伊朗內政部長莫梅尼及革命衛隊情報部門指揮官等。

美國國務院一月卅日也宣布對以色列、沙烏地阿拉伯等中東盟友的新一系列大型軍售，其中對以軍售總值六十六點七億美元。美聯社一月卅一日報導說，這正值美軍襲伊的可能性導致中東緊張升高。