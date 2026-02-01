川普可能授權攻伊 美國傳最快今攻擊伊朗

美國總統川普1月30日說，伊朗「真的想」和美國達成協議，他已向伊方告知就其飛彈和核計畫達成協議的最後期限。美國媒體「Drop Site新聞」引述幾位消息人士獨家報導，美國軍方高官已告知美國一個重要中東盟邦的高層，川普可能授權攻伊，攻擊行動最快可能2月1日展開。

針對美國可能發動攻擊，伊朗總統裴澤斯基安1月30日發布聲明指出，當天與土耳其總統厄多安及阿聯總統穆罕默德分別通話時強調，伊朗奉行「有尊嚴」的外交政策，絕不歡迎戰爭，但將立即且堅決回應任何對伊朗及其人民的侵略行為。

川普在白宮橢圓辦公室被問到若伊朗未達成協議，美國是否將採取類似在委內瑞拉的作戰，他說，不想談論任何與進行中軍事行動有關的事，但強調「我們在那有支非常強大的艦隊」，正駛向伊朗，規模甚至大過先前美國派往委內瑞拉的艦隊。

川普說，希望美伊將達成協議，「若達成協議那很好，談不成我們就拭目以待」。美軍1月初已突襲委國首都卡拉卡斯，逮捕時任總統馬杜洛。

另對革命衛隊海軍1至2日將荷莫茲海峽實彈演習，美國中央司令部1月30日警告稱，不會容忍伊朗在該海峽的不安全行為，例如飛越美國軍艦，或讓伊朗軍方快艇與美艦迎面接近。

美國財政部官網1月30日更新伊朗相關制裁名單，包括伊朗內政部長莫梅尼及革命衛隊情報部門指揮官哈德米等高官。