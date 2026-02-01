美干涉主義再次復甦

經濟日報／ 編譯江昱蓁／綜合報導

自美國總統川普對巴拿馬運河控制權拋出公開疑問以來，整個中美洲拉響警報。這不僅是慣於挑釁風格的川普又一誇張聲明，也是美國將整個中美洲再次納入看管之下的明顯訊號。

川普藉由公然干預宏都拉斯2025年總統大選，揚言減少中美洲各政府援助，迫使其達成限制移民協議，也讓過往干涉主義再次復甦。中美洲再度現身華府視野，卻不是戰略夥伴，而是需要控制的後院。

自19世紀以來，中美洲一直是美國外交政策優先事項。其邏輯始終是在以維護中美洲穩定與安全的偽裝下，保護美國經濟、商業及地緣利益。川普去年1月執政後更恢復直接施壓政策，摒棄細膩的外交作為。

專家分析，這種戰略旨在對抗中國大陸在美國勢力範圍內成長中的影響力。中美洲地處重要貿易路線匯聚處且亟需投資，並已成為全球權力角力戰場。

哥斯大黎加國立大學教授穆利優說，美國視中美洲為必須納入其勢力範圍內的戰略責任。

這種更新版的門羅主義是以經濟與政治脅迫為核心，未來將益發明顯。若面臨關稅威脅，甚至像巴拿馬過去遭到軍事介入，中美洲國家幾乎沒有迴旋餘地。

