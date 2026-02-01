阻中國進拉美 川普再下一城 香港長和巴拿馬運河港口特許經營權遭撤

經濟日報／ 編譯茅毅盧炯燊／綜合報導
美巴拿馬最高法院1月29日裁定，香港長江和記實業（下稱長和）子公司「巴拿馬港口公司」（PPC）持有的巴拿馬運河港口業務合約違憲無效。圖為巴拿馬運河兩旁的港埠設施。（路透）
美巴拿馬最高法院1月29日裁定，香港長江和記實業（下稱長和）子公司「巴拿馬港口公司」（PPC）持有的巴拿馬運河港口業務合約違憲無效。圖為巴拿馬運河兩旁的港埠設施。（路透）

巴拿馬最高法院1月29日裁定，香港長江和記實業（下稱長和）子公司「巴拿馬港口公司」（PPC）持有的巴拿馬運河港口業務合約違憲無效，據此撤銷PPC對該運河港口特許經營權，美國國務卿魯比歐1月30日在社媒Ｘ發文說，美國對巴拿馬最高法院此一裁定感到鼓舞。

共和黨籍聯邦眾議院美國與中共戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾也聲明，該裁決對美巴與所有認識到巴拿馬運河對國安、全球經濟重要性的盟友而言，都是勝利；「中國的惡意影響力在西半球不受歡迎」，確保該運河所有港口秉持共同價值觀，並承諾持續與美巴兩國政府合作的營運商管理下至關重要。

綜合英國金融時報等外媒報導，在阻止中國大陸勢力進入拉丁美洲上，川普政府又下一城。川普矢言奪回巴拿馬運河控制權，應對此感到欣喜，但也為長和營運該運河港口前景蒙上陰影。

PPC 1997年獲巴拿馬政府批准，特許經營巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港與克里斯托巴港，均為期達25年。PPC 2021年根據該合約中自動續約條款，再取得這兩座港口25年特許經營權。

這起訴訟源於巴拿馬審計長辦公室發布的報告，指出PPC在2021年展延相關特許經營合約時，存在支付缺口、會計錯誤和未經批准的「影子合約」等違規行為，對巴拿馬造成共達15億美元（約台幣476億元）的損失，要求廢除該合約。

PPC否認所有指控，但巴拿馬最高法院認為，該合約賦予PPC獨家特權和稅收豁免，又欠缺環境影響評估報告，並規定巴拿馬政府在給予其他特許經營權前，必須先取得PPC批准。

PPC則表示，上述裁決缺乏法律依據、有違誠信且背棄合約精神，「令人不齒」，將保留法律追訴權，包括訴諸國內外法律程序權利。

PPC目前擁有的選項有限，雖可尋求巴拿馬最高法院解釋裁決，並向法院澄清若干事實，卻不得上訴，只能提出國際仲裁，將終止合約的時間延後。

大陸外交部發言人郭嘉昆1月30日也在例行記者會中指出，陸方將採取一切必要措施，維護中國企業正當合法權益。香港特區政府發言人表示，強烈反對任何外國政府使用脅迫、施壓或其他不合理手段，嚴重損害港企在巴拿馬合法經營權益。

上述裁決雖未就港口未來發展做出任何指引，但巴拿馬總統穆里諾已指示巴拿馬海事管理局（AMP）及PPC共同協調今後營運事宜，以確保港口持續運作。

巴拿馬運河 經營權

