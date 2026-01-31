英相施凱爾訪日會晤高市早苗 同意加強印太安全

快訊

中央社／ 東京31日綜合外電報導

英國首相施凱爾今天訪問東京會晤日本首相高市早苗，他在會後說道，兩國同意深化防務和經濟關係，並會共同努力，加強橫跨歐洲－大西洋地區及印度洋－太平洋地區的集體安全。

法新社報導，施凱爾（Keir Starmer）談到，日本和英國是跨太平洋區域的主要經濟體；該地區包括七大工業國集團（G7）成員加拿大等國家，且涉及若干國際貿易與防務協定。

施凱爾在東京與高市早苗舉行雙邊會議，他於會後表示：「我們把未來幾年建立更深層的合作關係作為明確優先要務。」

施凱爾指出：「這包括共同努力，以加強我們橫跨歐洲－大西洋地區和印太地區的集體安全。」

高市早苗則說，雙方同意今年召開英日兩國外相和防相的會議。

她還提及，希望稍晚跟施凱爾共進晚餐時，能商討「實現自由開放印太地區、中東情勢與烏克蘭局勢等議題的合作」。

施凱爾結束為期4天的中國訪問行程後，他只會在東京待不到一天就離開日本。

施凱爾 日本 高市早苗

