衝突情緒升溫！伊朗港口傳大爆炸釀至少5死 以色列否認涉案

路透、法新社31日引述伊朗半官方塔斯尼姆通訊社等伊媒報導，伊朗南部、波斯灣沿岸的阿巴斯港一棟8層樓建築當天發生爆炸，兩層樓、數輛車和幾間商家被毀，但事發原因尚不清楚。

塔斯尼姆通訊社報導說，社媒上有消息稱伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令湯西里是該爆炸目標，但這完全不實。當地官員說，該起爆炸至少造成1死14傷。

路透也引述伊朗「德黑蘭時報」報導，伊朗西南部靠近伊拉克邊境的阿瓦茲市發生氣爆，至少4人死亡，暫無進一步消息。兩位以色列官員已聲稱，以方未涉入31日在伊朗的爆炸。

美國總統川普30日說，已向伊方告知就其飛彈和核計畫達成協議的最後期限，但他未詳述該期限的具體時日，只說這「只有伊朗自己知道」，「談不成我們就拭目以待」。

美國非營利新聞機構「Drop Site新聞」31日則引述幾位消息人士獨家報導，幾位美國軍方高官已告知美國一個重要中東盟邦的領導高層，川普可能當天至2月1日就授權攻伊。若美國決定進一步，攻擊行動最快可能1日展開。