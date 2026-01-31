快訊

川普點名華許接掌Fed！主席未上任先掀風暴 華爾街指這點「非常可疑」

條件優秀！黃仁勳讚台灣供應鏈獨一無二 3新面孔首度出席「兆元宴」

台中3歲、8歲男童遭下藥奪命 生母涉犯殺人罪遭法院收押

迷你領事館？法週刊：中國大陸秘密網絡潛伏巴黎實施「跨國鎮壓」

中央社／ 巴黎31日專電

法國快訊週刊（L'Express）刊登報導，描述中國秘密組織控制僑民、施壓異議人士等近年在法國運作的狀況。

報導提到，2024年春天，一群華裔男子在巴黎18區按下一棟樓的對講機，然後被警察盤查。這群人的目標是從新疆集中營倖存的哈薩克維吾爾人古力巴哈（Gulbahar Jalilova）。

根據向巴黎法院遞交的申訴文件，古力巴哈的律師團譴責此「恐嚇行為」，並指這件事發生在巴黎的光天化日、眾目睽睽之下，尤其令人擔憂。

世界報（Le Monde）取得的法國國內安全總局（DGSI）資料顯示，警方盤查的6人之中有一人持公務護照，意味著與中國大使館有直接關聯。中國大使館當時稱報導為假新聞。

快訊週刊指出，這件事發生在中國國家主席習近平訪法後隔天，是中國特務機構這類明目張膽做法的顯著案例。中國國家安全部及其代理人多年來在巴黎建立複雜網絡，讓他們得以恐嚇及控制中國僑民，例如2024年3月企圖強制遣送異議人士凌華湛回國，在法國第2電視台（France 2）和「挑戰報」（Challenges）揭露下，行動最終在戴高樂機場（CDG）登機門前以失敗告終。

報導指出，中國的主要手段之一是秘密警察局。2022年9月，人權組織「保護衛士」（SafeguardDefenders）披露，在法國等53個國家分布著102個未公開的中國秘密警察站，大巴黎地區至少發現4個。

熟悉外國干預議題的法國前參議員卡托蘭（AndréGattolin）說，這些警察站理論上是要為中國僑民提供額外行政協助。

這些警察站像是為了補足中國駐法大使館的服務，按中國地區和方言來劃分。但這種非正式「迷你領事館」還有一個功能。

快訊週刊查閱的法國內政部資料提到：「這些警察站也被用來向中國通緝的人施壓，強迫他們回國。」這類跨國鎮壓行動起初是為了懲罰被控貪污並逃往海外的中國人，但很快就延伸到異議人士，在此脈絡下開設了第一批警察站。

軟體公司Clock&Cloud情報部門主管利德（ColinReed）表示：「在許多情況下，這些網絡支援中國安全部門，為情報行動提供物資及後勤支持。歐洲主要關注俄羅斯的混合型戰爭，但中國利用這些海外警察站，也對歐洲主權構成類似挑戰，這個問題沒有解決。」

報導指出，法國國內安全總局先前的工作聚焦於伊斯蘭「聖戰士」威脅，如今密切關注中國干預。一名接近情報部門的消息人士透露：「我們在追蹤跨國鎮壓行動，尤其是有關自願回國方面。」

中國秘密組織使僑民「自願」回國的手法，是指勸說和脅迫界線模糊的方式。

法國探員試圖辨識秘密組織成員，這些人常與大使館和領事機構關係密切。但卡托蘭說：「我們的機構很難打入僑民社群。法國國內安全總局長期缺乏會說中文的人。」

法國當局去年夏天表示，境內發現9個中國秘密警察站已關閉。快訊週刊提到，2025年，時任內政部長荷泰佑（Bruno Retailleau）至少對兩人下達驅逐令；法國媒體「情報在線」（Intelligence Online）報導，法國國內安全總局認為他們負責運作秘密警察站。

法國 警察 巴黎 大使館 內政部 國家安全 新疆

延伸閱讀

令人咋舌！一中國國會議員巴黎家中被竊走價值2億六千多萬珠寶

全球唯一金色薄霧法國處女桶威士忌！詩貝12年金色薄霧桶強版限量抵台

蔡依林巴黎秀逆齡時尚　私下試裝神情網讚：美的像鄰家女孩！

雲林男愛「毒書」！法國購得千萬元搖頭丸 夾書中走私販毒被起訴

相關新聞

伊朗警告美國以色列勿輕舉妄動 稱武裝部隊「進入高度戒備」

伊朗陸軍司令哈塔米（Amir Hatami）今天警告美國與以色列切勿對伊朗發動攻擊，並表示在美方大量增兵波斯灣後，伊朗武...

訪華也防諜？施凱爾否認「躲被子換衣」 英國高層安全內幕曝光

（德國之聲中文網）此前有報導稱，英國前首相梅伊及其隨行人員在2018年訪華期間曾被建議在被子裡更衣，以防房間內可能被安裝了間諜攝像頭。對此，施凱爾在接受英國GB News採訪被問及是否採取類似做法時回

結束訪中轉往日本 英相施凱爾：樂見習近平2027年訪問英國

英國首相施凱爾今天結束中國訪問行程，轉往日本。他訪中期間接受隨行媒體採訪表示，英國是2027年20國集團（G20）峰會主...

川高會將亮相？趕在川普4月訪陸前夕 美擬予高市「國是訪問」層級

日本時事通信社1月31日引述美日兩國政府相關人士報導，去年10月就任的日本首相高市早苗計畫今年春季首度以首相身分訪美。對...

財務瀕臨崩潰…聯合國秘書長催會員國繳會費 現金恐於7月底前耗盡

聯合國秘書長古特瑞斯今天警告，聯合國瀕臨財務崩潰，現金可能在7月底前用罄，呼籲各會員國繳納應繳付的費用

政局巨變！委內瑞拉臨時總統宣布大規模特赦 將關閉政治犯監獄

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天宣布，將在全國推動大規模特赦，這是美軍突擊逮捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Ma...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。