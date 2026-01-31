快訊

獨／統聯客運國道冒煙急停 車上24名乘客路肩驚險逃難

她獲最高票！國民黨中常委選舉出爐 韓國瑜、鄭麗文人馬也入列

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

技術故障導致烏克蘭大規模停電 衝擊基輔交通供水

中央社／ 基輔31日綜合外電報導

烏克蘭能源部長什米哈爾表示，今天因「技術故障」導致摩爾多瓦（Moldova）、羅馬尼亞與烏克蘭之間的電力線路中斷，造成烏克蘭大規模停電

法新社報導，這次停電導致烏克蘭首都基輔自來水供應中斷，並迫使全市地鐵全面停駛，交通陷入癱瘓，數以千計民眾受影響。

能源部長什米哈爾（Denys Shmygal）說：「今天上午10時42分，因發生技術故障，導致羅馬尼亞和摩爾多瓦電網之間的400千伏輸電線，以及烏克蘭西部與中部之間的750千伏輸電線同時停擺。」

他還說：「電力將在數小時內恢復。」

這起事故讓烏克蘭本已脆弱的能源網承受更大壓力，烏克蘭能源基礎設施數周來已遭到俄軍猛烈轟炸。

烏克蘭 羅馬尼亞 能源 電力 停電 基輔

延伸閱讀

影／高雄仁武上千戶大停電！台電證實工程車出包 電線桿遭拉斷

烏克蘭聯手SpaceX 防堵俄軍利用星鏈操控無人機

川普稱俄國將暫停攻擊基輔至2月1日 克宮證實：普亭同意請求

冰風暴周一持續肆虐全美 造成大停電、上萬航班遭取消

相關新聞

財務瀕臨崩潰…聯合國秘書長催會員國繳會費 現金恐於7月底前耗盡

聯合國秘書長古特瑞斯今天警告，聯合國瀕臨財務崩潰，現金可能在7月底前用罄，呼籲各會員國繳納應繳付的費用

川高會將亮相？趕在川普4月訪陸前夕 美擬予高市「國是訪問」層級

日本時事通信社1月31日引述美日兩國政府相關人士報導，去年10月就任的日本首相高市早苗計畫今年春季首度以首相身分訪美。對...

結束訪中轉往日本 英相施凱爾：樂見習近平2027年訪問英國

英國首相施凱爾今天結束中國訪問行程，轉往日本。他訪中期間接受隨行媒體採訪表示，英國是2027年20國集團（G20）峰會主...

訪華也防諜？施凱爾否認「躲被子換衣」 英國高層安全內幕曝光

（德國之聲中文網）此前有報導稱，英國前首相梅伊及其隨行人員在2018年訪華期間曾被建議在被子裡更衣，以防房間內可能被安裝了間諜攝像頭。對此，施凱爾在接受英國GB News採訪被問及是否採取類似做法時回

伊朗警告美國以色列勿輕舉妄動 稱武裝部隊「進入高度戒備」

伊朗陸軍司令哈塔米（Amir Hatami）今天警告美國與以色列切勿對伊朗發動攻擊，並表示在美方大量增兵波斯灣後，伊朗武...

政局巨變！委內瑞拉臨時總統宣布大規模特赦 將關閉政治犯監獄

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天宣布，將在全國推動大規模特赦，這是美軍突擊逮捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Ma...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。