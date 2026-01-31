波海三國推軍事機動區 提升部隊軍備跨境移動效率

快訊

中央社／ 維爾紐斯31日專電

愛沙尼亞拉脫維亞立陶宛等波海3國國防部長30日於塔林簽署「波羅的海軍事機動區」聯合意向宣言，推動建立區域性軍事機動機制，以消除和平時期的行政瓶頸，提升3國及北約（NATO）盟國部隊與裝備跨境移動的效率。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，「波羅的海軍事機動區」（Baltic Military Mobility Area）的構想被視為歐盟申根區的「軍事版」，目的是在和平時期取消繁複的行政與通關程序，避免部隊與軍事裝備移動時受到行政限制。

ERR報導，愛沙尼亞國防部長派夫克（HannoPevkur）表示，「軍事申根」的核心精神在於讓軍隊跨國移動時不必再進行大量行政作業。他指出，現今要前往鄰國參與軍演須填寫許多文件，不同北約成員國間的行政標準差異，甚至可能導致程序延宕數月。

立陶宛國防部長考那斯（Robertas Kaunas）說明，軍事機動區不僅是簡化文件作業，而是讓立陶宛的坦克能支援里加（Riga）、愛沙尼亞砲兵能支援維爾紐斯（Vilnius），拉脫維亞部隊也可迅速強化塔林（Tallinn）防衛。他強調，在危機時刻，每一小時都至關重要，官僚與邊界可能削弱防衛與嚇阻能力。

考那斯並表示，俄羅斯對波羅的海地區的威脅「真實且長期存在」，3國加強國防投資並非為了戰爭，而是為了維持和平。

拉脫維亞國防部長史普拉德（Andris Spruds）則指出，這個機制一方面可提升盟軍機動能力，另一方面也具備對潛在侵略者的反制作用。他並強調，有必要在歐洲範圍內推動更全面的軍事申根機制，以便在發生危機時，部隊與裝備能迅速部署至北約東翼。

根據ERR報導，「波羅的海軍事機動區」將涵蓋陸、海、空及網路領域。

軍事 國防部 愛沙尼亞 北約 立陶宛 拉脫維亞

