訪華也防諜？施凱爾否認「躲被子換衣」 英國高層安全內幕曝光

德國之聲／ 德國之聲
圖為今日施凱爾與上海市委書記陳濟寧在上海會晤前握手。美聯社
圖為今日施凱爾與上海市委書記陳濟寧在上海會晤前握手。美聯社

（德國之聲中文網）此前有報導稱，英國前首相梅伊及其隨行人員在2018年訪華期間曾被建議在被子裡更衣，以防房間內可能被安裝了間諜攝像頭。對此，施凱爾在接受英國GB News採訪被問及是否採取類似做法時回答說：「沒有，我可以確認我沒有這麼做。」

據英國《衛報》報導，英國高層訪華，強化的安全措施早已成為慣例，包括使用一次性手機、臨時SIM卡、臨時電子郵箱，以及避免在非安全區域進行敏感交流等。英國官員普遍假定一切都可能被監聽，敏感對話只能在英國駐華使館的安全空間內進行。

據稱，施凱爾及其團隊此次中國之行攜帶了臨時一次性手機和筆記本電腦，以避免設備遭到北京方面的黑客攻擊。施凱爾也表示，他對訪問期間可能存在的安全風險保持清醒認識。

他對GB News說：「我一直認為，我們需要在關注國家安全的前提下，把握機遇。」

他同時強調，與中國保持接觸是必要的：「我認為完全把頭埋在沙子裡是錯誤的。這是世界第二大經濟體。如果把香港算上，它是我們第三大貿易伙伴。有太多理由與中國接觸，把握機遇，但我們必須保持警惕，始終把國家安全放在首位。」

駁斥川普對中英關係「危險」的批評

施凱爾駁斥了美國總統川普關於英中關係「危險」的說法。川普此前在接受記者提問時對施凱爾訪華表示不滿。

川普說：「我認為這對他們來說非常危險，我覺得加拿大與中國開展業務甚至更危險。」他還表示，加拿大目前表現不佳，並表示不能把中國視為解決之道。

對此，施凱爾在上海接受採訪時表示，他認為川普的言論更多是在談論加拿大，而不是英國。他對天空新聞（Sky News）說：「我看到了川普總統的評論。公平地說，我認為他可能更多是在談加拿大，而不是英國。」

施凱爾補充稱，美英仍是非常親密的盟友，並表示他此次訪華行程已事先與川普團隊溝通過。他還提到，川普本人計劃於4月訪問中國。

訪問成果與爭議

施凱爾表示，此次中國之行非常成功。在上海這一重要金融中心，他先後會見了中國設計專業大學生，並在外灘一處場地出席英國品牌展示活動並發表講話。

施凱爾上海之行為此次中國訪問畫上句號。此前，施凱爾的政治對手指責他在訪華期間對中國國家主席習近平卑躬屈膝。對此，施凱爾強調，改善對華關係既能帶來經濟利益，也有助於在存在分歧的問題上與北京展開接觸。

他表示，與習近平的會談促成了中方解除對部分英國議員的制裁。

根據此次訪問達成的協議，蘇格蘭威士忌的關稅將下調至5%；同時，英國公民赴華停留不超過30天將不再需要簽證。

此外，英國最大能源供應商章魚能源（Octopus Energy Group）宣布，將與中國的碧澄能源（PCG Power）成立一家新合資企業，計劃在中國開展可再生能源交易業務。

施凱爾辦公室還表示，不排除中國國家主席習近平未來訪問英國的可能性。習近平上一次對英國進行國事訪問是在2015年10月。施凱爾對GB News表示，他希望習近平能出席明年由英國主辦的二十國集團（G20）峰會。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

