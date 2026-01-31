快訊

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

她獲最高票！國民黨中常委選舉出爐 韓國瑜、鄭麗文人馬也入列

台中3歲、8歲兩男童雙亡…母涉餵藥遭當庭逮捕 檢依殺人罪嫌聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗警告美國以色列勿輕舉妄動 稱武裝部隊「進入高度戒備」

中央社／ 德黑蘭31日綜合外電報導
圖為2026年1月7日，伊朗陸軍司令哈塔米（Amir Hatami）在德黑蘭向軍事學院學員發表演說。法新社
圖為2026年1月7日，伊朗陸軍司令哈塔米（Amir Hatami）在德黑蘭向軍事學院學員發表演說。法新社

伊朗陸軍司令哈塔米（Amir Hatami）今天警告美國以色列切勿對伊朗發動攻擊，並表示在美方大量增兵波斯灣後，伊朗武裝部隊已進入高度戒備。

法新社報導，根據國營的伊朗通訊社（IRNA）報導，哈塔米表示：「若敵人一旦犯錯，毫無疑問將危及自身安全、地區安全以及猶太復國主義政權（以色列）的安全。」他並強調，伊朗軍方已「全面進入防禦與軍事備戰狀態」。

華府已派遣以林肯號（USS Abraham Lincoln）航空母艦為首的海軍打擊群進駐中東。在伊朗當局對連續兩周的反政府抗議進行致命鎮壓後，川普威脅美方可能軍事介入。

相關部署引發外界憂心美國和伊朗可能發生直接衝突。伊朗警告，一旦遭受攻擊，將以飛彈反擊美軍基地、軍艦及尤其是以色列的盟友。

美國總統川普日前說，他預計伊朗會尋求談判達成協議，而非面對美國軍事行動。不過，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，伊朗已準備好與美國恢復核子談判，但強調川普政府須先停止軍事攻擊威脅，伊朗也拒絕把飛彈與防禦系統列入談判議題。

美國2025年6月曾在短暫參與以色列與區域對手為期12天戰爭時，對伊朗重要核設施發動攻擊。

以色列也對伊朗各地軍事據點發動攻擊，並且擊斃多名高級軍官與頂尖核子科學家。

但哈塔米今天說，伊朗的核子技術「即使本國科學家和子弟為此犧牲，也無法被消除」。

伊朗 美國 軍事 以色列 川普 美方

延伸閱讀

川高會將亮相？趕在川普4月訪陸前夕 美擬予高市「國是訪問」層級

川普擬利誘格陵蘭人 當地作家：金錢難買重要價值

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

對台灣降調？美最新國防戰略未提台灣 疑為川普「順利北京行」鋪路

相關新聞

財務瀕臨崩潰…聯合國秘書長催會員國繳會費 現金恐於7月底前耗盡

聯合國秘書長古特瑞斯今天警告，聯合國瀕臨財務崩潰，現金可能在7月底前用罄，呼籲各會員國繳納應繳付的費用

川高會將亮相？趕在川普4月訪陸前夕 美擬予高市「國是訪問」層級

日本時事通信社1月31日引述美日兩國政府相關人士報導，去年10月就任的日本首相高市早苗計畫今年春季首度以首相身分訪美。對...

伊朗警告美國以色列勿輕舉妄動 稱武裝部隊「進入高度戒備」

伊朗陸軍司令哈塔米（Amir Hatami）今天警告美國與以色列切勿對伊朗發動攻擊，並表示在美方大量增兵波斯灣後，伊朗武...

政局巨變！委內瑞拉臨時總統宣布大規模特赦 將關閉政治犯監獄

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天宣布，將在全國推動大規模特赦，這是美軍突擊逮捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Ma...

深化國防合作！日韓防長展開「桌球外交」 同意重啟搜救聯合訓練

日本防衛大臣小泉進次郎昨天與韓國國防部長安圭伯在日本舉行會談，雙方同意重啟搜救共同訓練，以及約定閣員每年互訪。兩人也在會...

申請人潮擠爆！西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。這項計畫一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。