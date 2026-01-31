「中型強國」使歐洲誤入歧途？立陶宛議員：合作不應走向對中依賴

快訊

中央社／ 維爾紐斯31日專電

立陶宛國會友台小組主席巴諾瓦斯近日投書媒體指出，加拿大總理卡尼「中型強國」合作概念若被用來合理化與中國等威權國家建立戰略夥伴關係，將使歐洲誤入歧途，反而削弱自身安全與經濟自主。

巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas）也是立陶宛國會歐洲事務委員會副主席，他29日投書立陶宛國家廣播電視台（LRT），評論卡尼（MarkCarney）日前在達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）提出的「中型強國」合作構想。

路透社先前報導，當時卡尼說，基於規則運轉的全球秩序已然「破裂」，他呼籲各國應看清楚這事實，必須接受這樣結果，而「中型強國」應聯手合作，避免成為美國霸權下的受害者。

巴諾瓦斯認同民主國家透過協調合作、提升經濟韌性、降低關鍵依賴的方向，並認為這反映當前國際秩序已從規則導向，轉為權力與脅迫並行的現實。不過，他強調「中型強國」合作應建立在民主價值與互信基礎之上，而非成為與威權政權深化關係的藉口。

他指出，卡尼在提出「中型強國」合作構想後，隨即表達希望與中國建立戰略夥伴關係。同時，由英國首相施凱爾（Keir Starmer）領導的政府，也展現出有意加強對中經貿接觸的立場。

巴諾瓦斯警告，若以降低對美國依賴為由，轉而將中國視為戰略替代選項，是地緣政治上的錯誤判斷，「對中國的依賴既不更安全，也不更中立，更談不上可預測；恰恰相反，它要危險得多」。

巴諾瓦斯表示，中國已多次展現將經濟工具化、作為政治施壓手段的能力，包括限制稀土出口、因為台灣駐立代表處對立陶宛施加的貿易壓力，以及對澳洲葡萄酒與法國白蘭地採取的懲罰性關稅。

他形容，這些並非個案，而是一套系統性運用經濟脅迫的策略，「只要局勢不符合他們的規則，中國隨時可以『關掉水龍頭』」。

巴諾瓦斯進一步指出，中國的國家補貼與過度生產已對歐洲產業構成結構性威脅，電動車、鋼鐵、太陽能與化工等產業正面臨非市場化競爭風險，若進一步深化所謂「戰略性經濟整合」，恐加速歐洲產業外移與流失。

在安全層面，巴諾瓦斯也警告，中國是俄羅斯最重要的戰略夥伴之一，北京對俄國在經濟與科技上的支持，直接影響烏克蘭戰爭的延續。他認為，在此背景下，若忽視中國角色而推動戰略夥伴關係，等同否認歐洲面臨的安全現實。

巴諾瓦斯強調，歐洲與中國的關係應維持務實且有限的經貿往來，而非被塑造成跨大西洋關係的替代方案。他呼籲，任何合作都必須優先保障歐洲的產業、技術與市場安全。

巴諾瓦斯投書指出，歐洲不應將自身定位為「中型強國」，而應以成為國際體系中獨立且具影響力的一極為目標，「實現這一點，需要的是雄心、團結與戰略一致性，而不是對其他權力中心的遷就」。

