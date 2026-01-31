川高會將亮相？趕在川普4月訪陸前夕 美擬予高市「國是訪問」層級

快訊

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
日本時事通信社1月31日引述美日兩國政府相關人士報導，去年10月就任的日本首相高市早苗計畫今年春季首度以首相身分訪美。對此，川普政府正研究給予她此行「國是訪問」層級。

上述相關人士說，高市訪美的日程以3月中之後的日本3天連續假期為主，美方將為她準備歡迎儀式及正式的晚餐會等活動。由於今年適逢美國建國250周年，因此也可能在她到訪時舉行相關慶祝活動。

這些人士還說，美國總統川普可望4月出訪中國大陸，在此之前，美日政府有意藉高市先1步訪美，向國際間展現美日同盟的緊密合作關係。

不過，在預定8日投開票的日本眾議員大選結果懸而未決下，高市訪美的計畫也可能有所變動，甚至取消。

川普去年11月訪日時，曾稱讚在日本保守派選民中備受擁戴的高市既聰明且強勢，「將成為偉大的領袖」。

該報導說，據此在她首次訪美時予以熱情且隆重的款待，也可能旨在凸顯對美國的亞洲最重要盟邦日本另眼看待。另，美國預定11月舉行對川普和共和黨至關重要的期中選舉，他可能在「川高會」時對她提出日本擴大對美投資與增加日本防衛支出的國內生產毛額（GDP）占比等要求。

2025年1月回任的川普，去年共給予匈牙利、土耳其及澳洲等國領袖國是訪美的待遇。他並表明，在自己4月訪陸後，有意在今年下半年邀大陸國家主席習近平國是訪美。

在近年來的美日關係中，去年2月首度以首相身分訪美的石破茂獲川普第二任給予「正式工作訪問」待遇；石破前任的岸田文雄2024年4月訪美時，則獲時任美國總統拜登予以「正式訪問」待遇。

日本共同社日前則引述幾位美日外交消息人士報導，具體時日可能在3月20日，兩國政府正為此進行協調。

