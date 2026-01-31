快訊

假警察闖金店不搶黃金…塑膠榔頭攻擊老闆娘 48小時變裝逃仍落網

不僅飄異味 北車某知名旅館遭控床蝨到處爬！北市府下令全館清消

財務瀕臨崩潰…聯合國秘書長催會員國繳會費 現金恐於7月底前耗盡

中央社／ 紐約聯合國總部30日綜合外電報導
聯合國秘書長古特瑞斯今天警告，聯合國現金可能在7月底前用罄，呼籲各會員國繳納應繳付的費用。路透
聯合國秘書長古特瑞斯今天警告，聯合國現金可能在7月底前用罄，呼籲各會員國繳納應繳付的費用。路透

聯合國秘書長古特瑞斯今天警告，聯合國瀕臨財務崩潰，現金可能在7月底前用罄，呼籲各會員國繳納應繳付的費用。

法新社報導，由於部分會員國未全額繳納會費，一些會員國則是不準時付款，導致聯合國面臨長期性的預算問題，被迫凍結人事和削減開支。

古特瑞斯（Antonio Guterres）透過信函表示：「要麼所有會員國準時全額繳納應付費用，要麼會員國必須徹底修訂我們的財務規則，以防止即將發生的財務崩潰成真。」

儘管去年有超過150個會員國繳納應該支付的費用，聯合國截至年底仍有16億美元的會費沒收到，是2024年的兩倍以上。

古特瑞斯寫道：「當前走向難以為繼，這使聯合國暴露在結構性財務風險之下。」

古特瑞斯的發言人哈克（Farhan Haq）在記者會上補充道，聯合國還面臨一個相關問題：必須向會員國退還未使用的資金。

古特瑞斯在信中也點出這個問題，他寫道：「我們陷入卡夫卡式的循環，被預期歸還不存在的錢。」

他並強調：「現實極為嚴峻：除非繳費情況大幅改善，否則我們無法完全執行去年12月通過的2026年度計畫預算。更糟糕的是，根據過往趨勢，經常預算現金可能在7月底前用盡。」

古特瑞斯將於2026年底卸任，本月他發表任內最後一場年度演說，提出新年度優先目標。他表示世界「因適得其反的地緣政治分歧和公然違反國際法而四分五裂」。

他也抨擊「大幅刪減開發與人道援助」，這似乎是在影射美國總統川普（Donald Trump）政府「美國優先」政策下大砍給多個聯合國機構的預算。

川普政府近幾個月來削減給部分聯合國機構的資金，並拒絕或延遲繳納一些會費。

川普經常質疑聯合國的實用性，並批評其施政重點。

聯合國最高決策機構安全理事會（SecurityCouncil）因美國、俄羅斯、中國3個擁有否決權的常任理事國之間關係緊張，運作陷入癱瘓。

川普本月還自行推出「和平理事會」（Board ofPeace），批評者認為這是要打造一個與聯合國抗衡的新組織。

聯合國 川普 國際法 美國 俄羅斯

延伸閱讀

川普擬利誘格陵蘭人 當地作家：金錢難買重要價值

司法部再公布300萬頁艾普斯坦檔案：我們沒袒護川普

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

對台灣降調？美最新國防戰略未提台灣 疑為川普「順利北京行」鋪路

相關新聞

申請人潮擠爆！西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。這項計畫一...

政局巨變！委內瑞拉臨時總統宣布大規模特赦 將關閉政治犯監獄

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天宣布，將在全國推動大規模特赦，這是美軍突擊逮捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Ma...

深化國防合作！日韓防長展開「桌球外交」 同意重啟搜救聯合訓練

日本防衛大臣小泉進次郎昨天與韓國國防部長安圭伯在日本舉行會談，雙方同意重啟搜救共同訓練，以及約定閣員每年互訪。兩人也在會...

財務瀕臨崩潰…聯合國秘書長催會員國繳會費 現金恐於7月底前耗盡

聯合國秘書長古特瑞斯今天警告，聯合國瀕臨財務崩潰，現金可能在7月底前用罄，呼籲各會員國繳納應繳付的費用

川普擬利誘格陵蘭人 當地作家：金錢難買重要價值

美國總統川普多次表態希望取得格陵蘭，傳出川普政府考慮向格陵蘭人提議，若投票加入美國，將向每人發放100萬美元。格陵蘭作家...

稱「耶穌有性關係、女伴多」 哥國總統演說惹怒教會

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）近日聲稱耶穌基督（Jesus Christ）曾與人發生性關係，此言一出引發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。