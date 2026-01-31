政局巨變！委內瑞拉臨時總統宣布大規模特赦 將關閉政治犯監獄

快訊

中央社／ 卡拉卡斯30日綜合外電報導
委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天宣布，將在全國推動大規模特赦。（路透）
委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天宣布，將在全國推動大規模特赦，這是美軍突擊逮捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）數周後，羅德里格斯提出的最新重大改革。

法新社報導，羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在委內瑞拉最高法院發表演說，現場有多位政府高階官員出席。她表示，將提出一項「涵蓋自1999年至今政治暴力時期的全面特赦法案」。

她說：「這項法案將有助撫平政治對抗所造成的傷痕，這些對抗是由暴力與極端主義煽動。該法案將使我們的國家找回正義。」羅德里格斯同時宣布，將針對建立新司法體系舉辦「全國大型諮詢會議」。

另外，她也宣布計畫關閉位於首都卡拉卡斯、惡名昭彰的埃利科伊德（El Helicoide）監獄人權團體指出，馬杜洛執政時期，政治犯曾在該處遭情報單位拷打。

她表示，原本興建做為購物中心的埃利科伊德監獄，未來將轉型為服務警察家庭和鄰近社區的「體育、文化及商業中心」。

