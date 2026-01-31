深化國防合作！日韓防長展開「桌球外交」 同意重啟搜救聯合訓練

快訊

中央社／ 東京31日綜合外電報導
日本防衛大臣小泉進次郎和韓國國防部長安圭伯在海上自衛隊橫須賀基地打完桌球後合照。路透
日本防衛大臣小泉進次郎和韓國國防部長安圭伯在海上自衛隊橫須賀基地打完桌球後合照。路透

日本防衛大臣小泉進次郎昨天與韓國國防部長安圭伯在日本舉行會談，雙方同意重啟搜救共同訓練，以及約定閣員每年互訪。兩人也在會後一起輕鬆地打桌球，加深互動。

「讀賣新聞」報導，雙方昨天在神奈川縣的海上自衛隊橫須賀基地舉行為時約1小時的會談，確認穩定推動雙方國防合作與交流的重要性。

小泉在會議開頭表示，「在安全保障（國防）環境日趨嚴峻之際，日韓、日韓美的防衛合作變得更為重要」；安圭伯則表示，「希望會談成為推動韓日關係進一步發展的契機」。

為了使朝鮮半島完全邁向非核化，以及建構永久性和平，兩人達成日韓及日美韓合作將持續下去的共識。

雙方在會談過後發布的共同文件明確記載，重啟搜救與救難共同訓練，以及雙方國防部門之間開始討論人工智慧（AI）等先進技術領域的合作。

日本2018年曾指控韓國海軍驅逐艦以雷達鎖定日本一架P-1反潛機，雙方在這起事件過後暫停搜救共同訓練。

日本首相高市早苗與韓國總統李在明本月稍早舉行領袖會談後，確定國防合作的重要性，並推動營造雙方重啟國防領域交流的環境。

之後，安圭伯接著於本周訪問日本，並與小泉召開會談。

由於安圭伯的興趣是打桌球，小泉昨天在會後投其所好，邀請他打桌球。兩人也脫下西裝外套與解下領帶，拿起球拍對打，並來回15次以上。

小泉表示，「我們沒有刻意要拚個高下，而是持續對打」。他也形容，「這會成為日韓防衛合作正向發展的先例」。

國防部 日韓 日本 韓國 自衛隊 朝鮮半島

