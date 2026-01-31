申請人潮擠爆！西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

快訊

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
馬斯克轉貼右派人士貼文，形容西班牙讓無證移民就地合法是「選舉工程」。西班牙總理桑傑士隨即反擊馬斯克，回應他的貼文寫道：「火星可以等，人類不能。」圖／擷自X@sanchezcastejon、@elonmusk
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。這項計畫一反近年來歐洲與美國反移民右派浪潮，西班牙總理也為此與全球首富馬斯克隔空交火。

每日郵報報導，數百名主要是男性的人群在巴塞隆納市中心的巴基斯坦領事館外排隊，準備申請「無犯罪紀錄證明」，這是移民身分合法化計畫所要求的必要文件之一。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）領導的左派政府27日宣布將接納約50萬名無證移民，給予最長一年的合法居留身分，並開放工作許可。該計畫將以皇家法令形式通過，無須經國會表決。

這項措施引發右翼陣營強烈反彈。極右派呼聲黨（Vox）黨魁阿巴斯卡（Santiago Abascal）指控桑切斯「仇視西班牙人」，並稱此舉是在「加速一場入侵」。

科技富豪馬斯克也加入批評行列，在X上轉貼馬來西亞裔右派人士張千里（Ian Miles Cheong）的貼文連結，並且只用一字評論：「哇。」原貼文已累計已超過1800萬瀏覽次數。

該貼文將西班牙政府的開放移民計畫形容為「選舉工程」，寫道：「西班牙剛讓50萬名非法移民合法化，目的是『擊敗極右派』。」貼文表示：「邏輯很簡單：把50萬人合法化，讓他們快速取得公民身分（對許多人來說最短只要兩年），等於直接引進一個龐大、對左派心存感激、忠誠度極高的投票群體。」

桑傑士隨即反擊馬斯克，回應他的貼文寫道：「火星可以等，人類不能。」馬斯克旗下太空公司SpaceX正研發「星艦」火箭，積極推動人類登陸火星的計畫。

根據這項新措施，凡無犯罪紀錄，且能證明自己在2025年12月31日前至少已在西班牙居住滿五個月的外籍人士，都可申請身分合法化，預計4月起受理，6月底結束。符合資格者將先取得一年期居留許可，之後可再申請延長。

桑傑士主張，移民對西班牙經濟至關重要。西班牙去年經濟成長率達2.8%，不僅高於歐元區平均預期的兩倍以上，也顯示勞動力需求持續存在。

西班牙主要在野黨人民黨與呼聲黨聯手抨擊政府，認為這將刺激更多非法移民湧入。呼聲黨表示將向最高法院提起訴訟，試圖阻止政策上路。

