川普擬利誘格陵蘭人 當地作家：金錢難買重要價值

美國總統川普多次表態希望取得格陵蘭，傳出川普政府考慮向格陵蘭人提議，若投票加入美國，將向每人發放100萬美元。格陵蘭作家林格對此表示，格陵蘭人以身為格陵蘭的一分子感到自豪，很難用金錢收買他們，對他們而言，價值、人際關係、社區網絡比金錢更重要。

英國「每日郵報」（Daily Mail）22日報導，川普在排除動武奪取格陵蘭的可能性後，轉而考慮向格陵蘭人提議，如果投票加入美國，將向每人發放100萬美元（約新台幣3150萬元），總成本將達到570億美元。

長期致力於與格陵蘭相關的品牌塑造和故事講述工作的格陵蘭作家林格（Nauja Lynge），近日接受中央社專訪表達對此事看法。

林格表示，川普不懂格陵蘭人與丹麥人的語言。重視金錢的美國人不了解對格陵蘭人來說，價值、人際關係、社區網絡比金錢更重要。雖然川普嘗試不同手段試圖挑撥格陵蘭與丹麥，但在這段期間，格陵蘭人不但沒有偏向美國，反而更加團結，與丹麥一致向外。

林格提到，丹麥總理佛瑞德里克森（MetteFrederiksen）於去年9月向過去被強制植入避孕器的格陵蘭婦女道歉，跨出雙方和解的第一步。如今丹麥面對美國威脅時，也對格陵蘭釋出善意，讓希望被平等對待的格陵蘭人，終於看到雙方總理與外長平起平坐。

她說，在丹麥王國中被平等對待，對格陵蘭人而言很重要。格陵蘭人對熱愛格陵蘭的丹麥國王佛瑞德里克（King Frederik）很有好感，丹麥皇室也是讓丹麥王國團結的重要因素，川普跟他的團隊可能很難理解這種情感。

林格表示，格陵蘭地處北極，內陸長年冰封，傳統上依靠狩獵、捕魚維生，人口不到6萬。在這樣的艱難環境生存，極度依賴人與人的合作與社群網絡。

她說，在格陵蘭，每個人對社群的存續都很重要；在狩獵與漁獵活動中，每個人都是平等且相互依賴，就連喜愛到格陵蘭生活的丹麥國王也不例外，只要加入狩獵隊伍，他就被視為格陵蘭社群的一分子。

林格指出，雖然現代格陵蘭人改變生活方式，但這樣的文化仍延續下來。她舉例，好幾年前，她父親居住的南部靠海小城發生大火，她父親與村子的人都出錢出力，幫助失去家園、沒有保險給付的鄰居。

林格是一位長期在丹麥活動的格陵蘭作家、講師和評論家。2005年以來，她一直致力於與格陵蘭相關的品牌塑造和故事講述工作。林格反對格陵蘭脫離丹麥王國獨立，並於2014年共同創立丹麥邦聯協會（Foreningen Rigsfællesskabet），曾出版多本與格陵蘭相關的文學與非文學著作。