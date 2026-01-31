高市不登大相撲擂臺頒獎 稱注重女人禁制傳統

快訊

中央社／ 東京31日綜合外電報導
尊重相撲界長年禁止女性登上賽場「土俵」的傳統，日相高市早苗近日未出席「千秋樂」頒獎典禮；圖為去年11月23日，21歲的烏克蘭相撲選手在九州大相撲錦標賽中，從日相顧問手中接過首相杯。路透
日本首相高市早苗昨天提到日本相撲協會遵循的「女人禁入擂臺（土俵）」傳統時表明，不會在任內踏上擂臺頒獎，理由是「注重傳統」。

「朝日新聞」與日本放送協會（NHK）報導，在日本相撲協會舉辦的職業相撲比賽勝出的大相撲選手，會在賽事閉幕時獲頒內閣總理大臣獎盃。

這個場合過去多半由內閣官房副長官等官員代為頒獎，不過前日相小泉純一郎與石破茂任內，曾親自踏上擂臺頒獎。

而高市去年10月成為日本憲政史上首位女首相後，她是否親自頒獎備受矚目。

她昨天在福岡縣發表輔選演說時就此表明，「我注重傳統，我未來也不會踏上擂臺」。

高市也主張，「女性無法踏上相撲的擂臺。先前曾有女性政治人物為此感到憤怒，不過這並不是男女平等與否的問題，而是日本長久以來被珍惜守護的傳統。」

日本相撲協會2025年11月23日在九州舉辦的賽事閉幕期間，高市因為在南非參加的20國集團（G20）峰會而不在日本，由首相輔佐官井上貴博代為頒獎。

今年1月25日大相撲第一場系列賽閉幕，則由文部科學大臣松本洋平代為頒發。而高市當天為了因應眾議院解散，參加黨魁辯論與錄影等行程，頒獎儀式時段待在首相官邸。

日本放送協會（NHK）報導，傳統上，女性被禁止踏上大相撲的擂臺，1990年時任內閣官房長官森山真弓曾希望親自頒發總理大臣盃，但遭到日本相撲協會拒絕，當時也引發一番討論。

