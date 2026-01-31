快訊

西班牙高鐵事故喪禮 家屬：唯有真相能治癒傷口

中央社／ 馬德里30日專電
西班牙高鐵18日在該國南部的阿達穆斯發生嚴重傷亡事故。法新社
西班牙南部維爾瓦市（Huelva）29日，為日前高鐵相撞事故的45名罹難者舉行喪禮，國王伉儷與多名政府官員出席追悼，家屬代表致詞表示，「唯有真相能治癒這道傷口」。

這起事故發生在西班牙南部安達魯西亞地區（Andalucía）哥多華省（Córdoba），18日晚間，一列自馬拉加（Málaga）北上往馬德里的義大利高鐵Iryo列車，行經阿達穆斯（Adamuz）小鎮時脫軌，撞上對向軌道一列南下往維爾瓦（Huelva）的西班牙國鐵（Renfe）Alvia列車，導致Alvia列車出軌並墜入深溝。

這起慘劇導致45人死亡、123人受傷。45名罹難者中，39人乘坐Alvia列車，另外6人則搭乘Iryo列車。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，西班牙29日在眾多逝者原訂前往的目的地「維爾瓦市」舉行喪禮，共約4350人出席致哀，其中包括300多名倖存者和受難家屬。

追悼彌撒由維爾瓦市主教主持，國王菲利佩六世（Felipe VI）和王后雷蒂西亞（Reina Letizia）代表國家向罹難者表達慰問。

第一副總理暨預算部長孟蒂羅（Maria JesúsMontero）、安達魯西亞自治區政府主席莫雷諾（JuanManuel Moreno）及最大反對黨「人民黨」（PP）黨魁費霍（Alberto Núñez Feijóo）等人也到場弔唁。

在事故中失去母親的薩恩茲（Liliana Sáenz）在喪禮上代表罹難者家屬致詞，她向逝者致哀，並對救難人員、醫護人員、紅十字會志工以及在救難過程中對家屬提供支持的阿達穆斯小鎮表達感謝。

薩恩茲悲痛表示，「失事的車廂裡曾載滿希望，那45條生命是我們的父母親、兄弟姊妹和子孫，他們曾代表對美好未來的憧憬，但如今卻永遠無法實現夢想」。

面對西班牙執政黨與在野黨在事故後針鋒相對，薩恩茲指出，「逝者生前的社會，早已因兩極化而分崩離析，只是我們渾然不覺」。

薩恩茲強調家屬尋求真相的決心，她提到，45個家庭將為真相奮鬥，「因為唯有真相，才能幫助我們治癒這道永遠無法癒合的傷口」。她表示，這場戰爭將「平靜地」進行，以確保未來不會再有任何一列火車發生意外。

