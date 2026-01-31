快訊

川普施壓伊朗核談判之際 普丁會晤伊朗最高國安官員

中央社／ 莫斯科30日綜合外電報導

在美國總統川普試圖迫使德黑蘭就其核計畫達成協議之際，俄羅斯總統普丁今天在莫斯科會晤伊朗最高國家安全機構負責人。

法新社報導，克里姆林宮在官網發布聲明指出，「元首在克里姆林宮接見了伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）秘書拉里賈尼（Ali Larijani）。」

美國總統川普稍早表示，他相信俄羅斯的盟友伊朗想要就核計畫達成協議，以避免遭受軍事打擊。

伊朗近期對抗議民眾展開鎮壓，觀察人士指出，這場行動造成數千人死亡。川普再度揚言可能對伊朗發動攻擊。

伊朗駐莫斯科大使館在社群媒體發文指出，普丁（Vladimir Putin）與拉里賈尼今天會談，聚焦經濟關係及「重要的區域與國際議題」，但未進一步說明。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，這次訪問事前並未公布。

俄烏戰爭期間，伊朗成為俄羅斯主要盟友之一，俄羅斯則在國際上對伊朗提供關鍵支持。

莫斯科已表示，願意在華府與德黑蘭之間扮演調解者角色。

伊朗 俄羅斯 川普

