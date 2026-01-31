不打基輔以利談判 俄證實停火至2月1日

美國總統川普廿九日在內閣會議中指稱，鑒於烏克蘭將面臨極端低溫，他親自請俄羅斯總統普亭暫停攻擊烏克蘭基輔市等城鎮，為期一周，而且普亭「已同意」。

對此，川普聲稱，「我必須說，這非常好；很多人說，別浪費時間打給普亭，你不會成功的」。川普並未詳述「雙普」何時通話與俄國將自何時起中止攻擊。

克里姆林宮發言人佩斯科夫廿九日說「無可奉告」，但卅日就改口說，川普的確親自請普亭在二月一日前的一周內暫停攻擊基輔市，以創造有利俄烏談判的條件。至於普亭是否點頭，佩斯科夫答道「當然」。

烏克蘭總統澤倫斯基說，上述停火攸關烏克蘭能源基礎設施，期待能實現停火「承諾」，即所謂「俄烏能源停火協議」。

有俄媒報導，俄軍廿八日收到暫停空襲烏克蘭能源基礎設施的指令。

基輔市這個冬季一直飽受嚴重的電力短缺所困。根據烏克蘭氣象單位預報，一波極端寒流即將襲擊烏克蘭，自廿九日起酷寒天氣將來襲，並將持續至下周。烏克蘭國家緊急事務局示警，境內部分地區將驟降至攝氏零下卅度。俄烏鏖戰近四年來，俄方一直企圖切斷對烏克蘭民眾的供暖與自來水供應，烏方稱之為將冬季武器化。

另，美國中東特使威科夫廿九日也在內閣會議中聲稱，目前相關各方在討論俄烏領土協議時有諸多正面進展，也已達成一份大致完成的安全保證協議與一份近乎完成的戰後經濟協議，下次的美俄烏三方會談將在約一周後舉行。