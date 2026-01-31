古特雷斯：美中兩大勢力瓜分世界 只會加劇緊張局勢

（德國之聲中文網）聯合國秘書長古特雷斯周四在例行新年記者會上，警告全球緊張局勢還在加劇，“魯莽行動”正在引發危險後果。他批評美國的單邊主義，以及美中兩級壟斷格局的形成，呼籲建立“多極化”的世界格局。

古特雷斯指出，霸權不是出路：“全球性問題既不能由單一強權獨斷專行地解決，也不能通過兩大勢力瓜分世界、形成對立的勢力範圍來解決。”

他強調加快推進多極化進程的重要性，“這種多極化應具有網絡化特征，在設計上包容各方，並通過伙伴關系創造平衡”。但他同時指出，僅靠多極化本身並不能保證穩定或和平。

古特萊斯特別提到美國和中國。他說，“我們看到，許多人也看到，就未來而言，存在著兩極格局，一極以美國為中心，一極以中國為中心”。“如果我們想要一個穩定的世界，如果我們想要一個能夠維持和平、促進發展、最終實現我們價值觀的世界，我們就需要支持多極化。”

沒有國家可以發號施令解決國際問題

古特雷斯接著說，世界各地出現的諸多問題，不可能由一個國家“發號施令”而得到解決。“在我看來，維護國際和平與安全的基本責任，落在聯合國、安理會的肩上，”古特雷斯說。“只有安理會才能對所有成員國做出具有約束力的決定，任何其他機構或聯盟，都無權要求成員國遵守有關和平與安全的決議。”

在此，盡管古特雷斯沒有直接點名國家，但這番言論顯然直指特朗普總統一周前發起的“和平委員會”。該委員會最初得到聯合國安理會授權解決加沙問題，但期間特朗普擅自擴大了權限範圍，甚至提出用“和平委員會”取代聯合國的設想。

西方國家冷淡特朗普的“和平委員會”

據報道，美國向六十多個國家發出加入“和平委員會”的邀請，但在上周只有約二十個國家在達沃斯出席了簽署儀式，西方主要國家均對該委員會采取拒絕態度，其中法國的立場最為明確。中國只稱收到邀請，但尚未宣布加入。

英國首相斯塔默訪華期間，中國總理李強在會談中表示，近段時期，國際上單邊主義、保護主義、霸道霸凌大行其道。他呼籲，同為聯合國安理會常任理事國的英國和中國，應加強多邊溝通協調，“維護聯合國權威，維護多邊主義和自由貿易，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。”

下屆聯合國秘書長由女性擔任？

古特雷斯擔任聯合國秘書長已有10年之久，今年即將到期。他在年度發言中再次呼籲改革聯合國框架下最核心的機構：安理會。目前，安理會由15個席位組成，其中包括5個常任理事國，常任理事國的否決票經常阻撓得到大多數聯合國成員國支持的決議出台。

古特雷斯的第二個任期見證了俄烏戰爭、塔利班重返阿富汗政權、蘇丹沖突、加沙戰爭、阿薩德政權垮台以及美國跨國逮捕委內瑞拉總統馬杜羅。

在他任期最後一年的開始之際，古特雷斯談到他的繼任事宜，聯合國大會將在今年晚些時候選出秘書長。

古特雷斯表示，“聯合國由一位女性擔任領導者的時機已成熟”。在聯合國歷史上，最高領導人從未由女性擔任過。他說，“無論是聯合國，還是在世界上其它最強大國家的領導崗位，現在是時候讓女性發揮作用了。”

