伊朗外長：準備好與美核談判 前提是公平、平等

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）。美聯社

訪問土耳其伊斯坦堡的伊朗外長阿拉奇卅日表明，德黑蘭準備好恢復和華府的核談判，但前提是在公平與平等的基礎及立場上，那伊朗就將參加。他並重申，德黑蘭從未尋求取得核武。

然而，與土國外長費丹召開共同記者會的阿拉奇也強調，伊朗的防衛及飛彈能力，將永遠不會取決或受制於與外國的談判，且伊美間的會談尚未安排。

伊朗總統裴澤斯基安廿九日說，若美國尋求談判與真正的外交，就必須停止挑釁和製造緊張的行動。伊朗官媒卅日也報導，他樂見伊美對話，不尋求與美國開戰，但對任何侵略，伊朗都將立即且果斷回應。

伊朗淮將阿克拉米尼亞廿九日向國營電視台指稱，美國航艦存在重大弱點，波斯灣地區多處美軍基地都在伊朗中程飛彈的射程內；若美方誤以為只要發動速戰速決的行動，兩小時後美國總統川普就能在自創社媒真實社群發文宣布行動結束，那事態絕不會按他想像般地發展。

伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）海軍將自二月一日至二日在荷莫茲海峽舉行實彈演習，但伊朗當局尚未詳述該演習的具體規模及相關安排。伊朗就位於該海峽北岸，其最狹處僅約卅三公里。

另，俄羅斯總統普亭同日在莫斯科和來訪的阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德會面時說，正密切關注伊朗情勢。

