美評估多種方案攻伊朗 也包含「委國模式」

美國總統川普廿九日在妻子梅蘭妮亞同名紀錄片首映會時說，正計畫和伊朗對話，「我們現在有許多很龐大、威力強大的船艦正駛向伊朗。希望我們最後不必動用，那將非常棒」。

美國國防部長赫塞斯廿九日則在內閣會議中說，伊朗不應尋求核子能力，「無論總統對本部有何期待，我們都會準備好達成任務」。有美國官員同日對路透指稱，川普正評估各種選項，尚未決定是否對伊朗動武。

紐約時報及華爾街日報廿九日引述美國官員報導，川普已聽取多項攻伊方案，由白宮及五角大廈共同擬定，包括一項大規模計畫，即發動對伊朗當局和伊斯蘭革命衛隊所屬設施的轟炸行動；也有較小規模的方案，像攻擊伊朗當局的代表性目標；備案則有網攻伊朗金融機構的系統，或對伊朗當局祭出更嚴厲制裁。

川普也已收到一份對伊朗動武選項的擴充版清單，旨在進一步破壞伊朗的飛彈與核設施，或削弱伊朗最高領袖哈米尼的權力。這些選項已超過川普兩周前計畫出手挺伊朗反政府示威者時，所考慮的規模及程度。

上述的新選項某種程度上和一月初抓捕馬杜洛做法類似。美方先在委內瑞拉外海集結重兵達數月，以迫使馬杜洛願主動下台，無效後就潛入委國發動突襲。

美要求棄核、不威脅以

至於美國對伊朗提出的條件，例如終止一切鈾濃縮活動、放棄現有的全部核原料庫存、限制伊朗軍備中彈道飛彈的射程及數量，並全面放棄為巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯、黎巴嫩真主黨和葉門武裝團體青年運動撐腰，最終使伊朗再無能力彈襲美國的中東盟友以色列。

路透和英國廣播公司（ＢＢＣ）廿九日引述美國官員報導，包含「林肯號」航艦，部署在中東的美軍船艦數量已達至少十艘。以色列公共廣播公司（Ｋａｎ）卅日也報導，美以正就對伊朗的軍事行動密切合作，一艘美軍驅逐艦同日停泊在以國南部的埃拉特港，毗鄰以國和埃及與約旦的邊界。