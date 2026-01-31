西班牙警方逮捕中籍髮廊老闆 涉透過加密貨幣資助哈瑪斯

西班牙警方今天表示，已逮捕一名38歲中國籍男子，他在巴塞隆納附近經營髮廊，涉嫌透過轉帳約60萬歐元價值的加密貨幣，資助巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）。

路透社報導，西班牙調查人員追蹤到至少31筆加密貨幣交易，來源為嫌犯所控制的虛擬錢包，資金疑似流向與哈瑪斯所使用實體有關的地址。

哈瑪斯在2023年10月7日攻擊以色列，引發兩年的加薩走廊戰爭。歐盟與其他西方國家將哈瑪斯列為恐怖組織。

西班牙警方以調查具高度敏感性為由，拒絕評論嫌犯的可能動機，以及他是否在知情的情況下與哈瑪斯往來，或僅是扮演中介角色。