西班牙警方逮捕中籍髮廊老闆 涉透過加密貨幣資助哈瑪斯
西班牙警方今天表示，已逮捕一名38歲中國籍男子，他在巴塞隆納附近經營髮廊，涉嫌透過轉帳約60萬歐元價值的加密貨幣，資助巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）。
路透社報導，西班牙調查人員追蹤到至少31筆加密貨幣交易，來源為嫌犯所控制的虛擬錢包，資金疑似流向與哈瑪斯所使用實體有關的地址。
哈瑪斯在2023年10月7日攻擊以色列，引發兩年的加薩走廊戰爭。歐盟與其他西方國家將哈瑪斯列為恐怖組織。
西班牙警方以調查具高度敏感性為由，拒絕評論嫌犯的可能動機，以及他是否在知情的情況下與哈瑪斯往來，或僅是扮演中介角色。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言