美國矽和平聯盟 招手越南、印尼

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

美國正尋求將加入川普總統「和平理事會」的國家，拉入由華府主導的晶片供應鏈倡議「矽和平」（Pax Silica）聯盟，包括越南和印尼等富含關鍵礦產的國家。

美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）29日表示，目前已有九個國家簽署加入矽和平聯盟，包括澳洲、希臘、以色列、日本、卡達、南韓、新加坡、阿拉伯聯合大公國與英國；印度預計2月加入。

矽和平的目標是降低對中國大陸在AI基礎技術上的依賴，並打造所謂的「經濟安全聯盟」。海柏格說，矽和平倡議是整合供應鏈的「世代性決定」，成員國必須為美國所信賴。

海柏格被問及是否也可能邀請越南、印尼、哈薩克、亞塞拜然與蒙古等富含關鍵礦產的「和平理事會」成員國加入時表示，「我們正透過和平理事會，與所有這些國家進行對話」。

海柏格將構想中的系統比擬為亞馬遜Prime的物流模式，並說，每周七天、全天候運作的AI系統能預測需求、自我修正，並依地理位置配置資源，確保絕不會出現短缺，「我們也能為科技供應鏈做同樣的事」。他說，這類系統需要垂直整合，而非由「1,000個小型業者」拼湊而成。

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）30日則表示，以和平理事會「目前形式」來看，該國決定不加入。紐國外長彼得斯指出，「和平理事會是新成立的機構，我們需釐清其定位，以及現階段和未來的問題」。

