新START條約將失效…美俄核武競賽 恐重新啟動

美國與俄羅斯可能重新展開一場不受約束的核武競賽，是「冷戰」結束以來首見，除非能趕在「新削減戰略武器條約」（新START）下月初到期失效前達成協議，但距離最後期限只剩不到一周。

路透報導，前美國總統尼克森與蘇聯領導人布里茲涅夫簽署的「新START」條約將於2月5日終止，屆時長程核武將不受任何約束，將是這項歷史性條約1972簽署以來首見。

俄羅斯總統普丁提議，美俄應再遵循現行飛彈與彈頭限制一、兩年，爭取時間共商後續行動。美國總統川普尚未正式回應。

川普本月說：「如果到期，就到期吧。」他認為，應該以更佳的新協議取代舊約。

美國一些政治人物主張，川普應拒絕普丁提議，讓華府得以擴充自己的軍火庫，以反制正在迅速擴充核武的第三個軍事強國：中國大陸。

川普表示，希望與中、俄一起「無核化」。但北京當局說，沒道理要求中國大陸加入美、俄限武談判，因為這兩國的武器陣容遠大於中國的。

在冷戰最嚴峻的時期，美俄都以萬一核戰開打勢必「互相毀滅」要脅對方。後來，美、俄都認為，限武條約可防止雙方發生嚴重誤會或軍備競賽斲傷經濟，導致致命核戰一觸即發。

這些條約不但明文對飛彈和彈頭數量設限，也要求雙方分享資訊，增進對彼此情況的了解。

蘇聯時期曾參與談判的俄羅斯武器談判員索科夫警告，若未能簽署新條約，美、俄任一方都將作最壞的打算，亦即推敲對方正在生產、測試和部署哪些武器，並採取相應的行動。

然而，簽新條約取代舊約，絕非簡單的任務。俄羅斯已發展出海燕核動力巡弋飛彈及其他新型系統，都超出「新START」規範的框架。

川普也宣布「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統，俄方認為此舉意圖改變美俄戰略平衡。中國大陸也正擴充軍備，不受制於華府與莫斯科議定的條約。