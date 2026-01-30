泰國2月8日大選最新民調出爐 代表年輕世代人民黨維持領先

快訊

中央社／ 曼谷30日專電
泰國2月8日將舉行大選，最新民調顯示，被視為代表年輕世代及改革派的人民黨，持續受選民青睞，而該黨總理候選人納塔彭也以29.08%的支持率，位居民調第一；現任總理、泰自豪黨總理候選人阿努廷則以22.24%的支持率居次。

泰國國立發展管理學院（National Institute ofDevelopment Administration, NIDA）23日至27日針對全國2500名受訪者，透過隨機抽樣及電話訪談方式進行調查，今天公布民調結果。

民調顯示，29.08%的受訪者認為，人民黨（People'sParty）的納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）是他們首選的總理候選人，其次是泰自豪黨總理候選人、現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul），其支持率為22.24%。

另外，泰國民主黨（Democrat）總理候選人艾比希（Abhisit Vejjajiva）以12.52%的支持率位居第三，而為泰黨（Pheu Thai Party）的首席總理候選人尤德查南（Yodchanan Wongsawat）則以12.12%的支持率排名第四。

不過，民調指出，仍有9.36%的受訪者表示，他們尚未決定總理人選。

與泰國國立發展管理學院上次1月上旬公布的民調相比，各主要候選人的支持率均呈上升趨勢，其中人民黨的納塔彭支持率增加最多，約多了逾4個百分點。

另外，針對眾議員的政黨偏好方面，人民黨也以33.56%的支持率位居第一，其次是泰自豪黨22.76%、為泰黨16.92%和民主黨12.76%。至於政黨名單議員，也是由人民黨位居榜首，支持率為34.20%，其次是泰自豪黨22.60%、為泰黨16.20%、民主黨13.20%。

人民黨被視為是前進黨（Move Forward Party）的繼承政黨。前進黨贏得2023年的大選，但隨後因保守派議員的阻撓而未能組成政府，最終因主張修改冒犯君主罪遭解散。

納塔彭日前接受中央社專訪時表示，泰國與台灣關係良好，未來若執政，盼深化與台灣在科技與經貿領域的合作，並希望與台積電攜手發展半導體產業，推動泰國經濟。

泰國公共電視台（Thai PBS）今天引述學者阿迪頌（Adisorn Naowanondha）的分析指出，該民調發現，經濟民生是影響選民決定的最重要因素，其次是貪污問題。

