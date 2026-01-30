聯合國：緬甸大選期間 至少170平民死於軍事空襲
聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）今天表示，在2025年12月至2026年1月的緬甸大選期間，至少有170位平民死於軍事空襲。
法新社報導，聯合國人權事務高級專員公署指出，「可靠資訊來源」已經證實，「2025年12月至2026年1月投票期間，至少170位平民死於公開消息來源通報的大約408次軍事空襲」。
聯合國人權事務高級專員公署的緬甸小組負責人羅德海佛（James Rodehaver）則警告說，實際死亡人數可能更高。
緬甸上一次大選是在2020年，但軍方於2021年發動政變，推翻國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的民選政府，而她本人至今仍遭拘禁。
國際民主監督團體已否定緬甸此次分階段、為期1個月的選舉，他們批評這只是軍事統治再重新包裝，因為異議聲音被打壓，選民除了投票給親軍方候選人外，幾乎別無選擇。
