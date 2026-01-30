快訊

法案三讀兩樣情？中天自行宣布「重返52台」 華視也發聲了

新店慈濟醫院急診室傳火警！警衛及時撲滅 警疑遭縱火追查中

聯合國：緬甸大選期間 至少170平民死於軍事空襲

中央社／ 日內瓦30日綜合外電報導

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）今天表示，在2025年12月至2026年1月的緬甸大選期間，至少有170位平民死於軍事空襲。

法新社報導，聯合國人權事務高級專員公署指出，「可靠資訊來源」已經證實，「2025年12月至2026年1月投票期間，至少170位平民死於公開消息來源通報的大約408次軍事空襲」。

聯合國人權事務高級專員公署的緬甸小組負責人羅德海佛（James Rodehaver）則警告說，實際死亡人數可能更高。

緬甸上一次大選是在2020年，但軍方於2021年發動政變，推翻國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的民選政府，而她本人至今仍遭拘禁。

國際民主監督團體已否定緬甸此次分階段、為期1個月的選舉，他們批評這只是軍事統治再重新包裝，因為異議聲音被打壓，選民除了投票給親軍方候選人外，幾乎別無選擇。

緬甸 軍事 人權 聯合國

延伸閱讀

紐西蘭拒川普和平理事會邀請 強調聯合國主導地位

中日聯合國又槓上！日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

緬甸親軍政黨宣稱大選勝出 選舉遭批粉飾軍事統治

緬甸大選 毫無懸念

相關新聞

訪華挨批犧牲國安民主 英相施凱爾大陸行是否值得？學者這樣分析

（德國之聲中文網）「務實、成熟、穩定一致」，這是英國首相施凱爾（Keir Starmer）對英中關係未來走向的定調。去年12月他曾稱，英國前幾屆政府不積極跟中國往來，等同「失職」。如今他出訪中國又重申：「中國在世界舞台上扮演重要角色，跟中國建立更細緻（sophisticated）的關係，非常重要。」

中日誰先退縮？日相高市盼大選勝利 增加對抗中國大陸籌碼

日本現任與前任官員及政治分析家指出，日本首相高市早苗若在2月8日眾議院選舉中贏得巨大勝利，中國恐重新思考目前對其施加的升...

泰國2月8日大選最新民調出爐 代表年輕世代人民黨維持領先

泰國2月8日將舉行大選，最新民調顯示，被視為代表年輕世代及改革派的人民黨，持續受選民青睞，而該黨總理候選人納塔彭也以29...

泰國大選日將公投修憲爭取還權於民 背景與重要性一次看

泰國2月8日國會選舉同時，也將就是否修改憲法進行公民投票。贊成方主張，軍方支持的現行憲法讓非民選權力更鞏固，削弱民主制衡...

川普稱俄國將暫停攻擊基輔至2月1日 克宮證實：普亭同意請求

克里姆林宮今天說，俄羅斯總統普亭已同意美國總統川普的個人請求，將暫停攻擊基輔直到2月1日，以創造和平談判的「有利條件」

菲參院促將大陸「戰狼」外交官列不受歡迎人物 小馬可仕不挺

菲律賓參議院近來出現將中國大使館「戰狼」外交官列為「不受歡迎人物」的聲浪。菲律賓總統府馬拉坎南宮今天表示，總統小馬可仕已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。