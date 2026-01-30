泰國大選日將公投修憲爭取還權於民 背景與重要性一次看

泰國2月8日國會選舉同時，也將就是否修改憲法進行公民投票。贊成方主張，軍方支持的現行憲法讓非民選權力更鞏固，削弱民主制衡與公民自由。路透社整理相關背景與可能後續。

這是支持軍方的泰國保皇派建制與泰國人民民主政治運動數十年來角力的產物。當前憲法是2014年軍事政變後由泰國軍方任命的委員會制定，於2017年生效。

這次公投的主文是「您是否贊成應該有新憲法」，並提供贊成、反對和無意見3選項。若贊成票數過半，泰國國會便獲民意授權可著手修憲。

泰國前2次憲法相關公投分別在2007年和2016年，但當時都是就軍事政變後提出的新憲法進行投票。

●有何重要性？

泰國自從1932年由君主專制改為君主立憲制以來，已有過20部憲法，其中多數是在軍事政變後實施的新憲法。這段時期泰國共有13場軍事政變成功。

批評目前憲法的人士主張，國家權力被集中在非民選機關，造成人民主政被削弱，也使得權力分散和實質制衡有限。

相關爭議核心落在泰國國會參議院，其所有200名成員是由一套複雜的間接選舉產生，人民幾乎無法參與，只有勢力強大的政治團體能影響其組成。

泰國參議院在立法程序上擔任監督角色，並握有關鍵權力，例如能任命憲法法庭法官及一些對泰國政治事務掌握特大勢力的機構組成人員，這類機構能解散政黨或禁止民選領袖參政。

批評人士指出，這些機構之所以能凌駕民選機關，源於軍方支持的保守建制派20年來與人民政治運動不斷角力，尤其是與前總理戴克辛（ThaksinShinawatra）有關的政治勢力。現行憲法普遍將國家安全和公共道德置於公民的權利與自由之上，使其受到限縮。

●誰贊成？誰反對？

泰國主流政黨大多支持修憲，包括執政的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）及在野的人民黨（People's Party）和為泰黨（Pheu Thai Party），他們皆呼籲支持者在這場公投投下同意票。但泰自豪黨主張，修憲不得影響涉及王室的條文。

反對更改憲法者則大多是極度保守的人士和政黨，例如親軍方且支持前軍政府領袖帕拉育（PrayuthChan-ocha）的團結建國黨（United Thai NationParty）。但其已喪失影響力，在上回國會選舉所有500席當中僅贏得36席。

●公投後的下一步？

若贊成票過半，大選後的新國會和政府便可啟動修憲程序。而新憲法若要正式通過，還須經歷2場公投考驗。

其中首場公投將針對修憲條文訂定程序的架構和關鍵原則及條文由誰負責撰寫進行投票。若修憲程序獲得通過，則最終條文版本也將須交付公投。專家表示，整個過程可能至少費時2年。

而若2月8日的公投未通過，支持修憲的議員仍可在國會針對憲法個別條文提出修正案。