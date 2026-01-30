中日誰先退縮？日相高市盼大選勝利 增加對抗中國大陸籌碼

日本現任與前任官員及政治分析家指出，日本首相高市早苗若在2月8日眾議院選舉中贏得巨大勝利，中國恐重新思考目前對其施加的升級壓力行動。

路透社報導，高市去年的「台灣有事」答詢，引發日中10多年來最大外交爭端，北京要求高市撤回言論但遭拒絕，隨即展開一系列報復措施，這些措施已開始對世界第4大經濟體日本造成壓力。

前防衛次官島田和久指出：「中國最初的想法可能是試圖拉下高市政府。這次選舉極為重要…軟弱的政府根本不會被對方放在眼裡。」

身為日本首位女性首相，高市希望利用其居高不下、且未受日中爭端影響的個人支持率，鞏固執政聯盟在國會中的微弱多數地位。29日的一項民調顯示，儘管分析家認為這是日本多年來最難預測的一次選舉，但高市目前的態勢看好。

一位不願具名的日本高級官員表示，眾院選舉若大勝將向北京傳遞一個訊息，亦即中國的攻擊並未對其國內政治地位造成損害。

該官員還說，中國對主要貿易夥伴實施經濟限制可能會產生反效果，且中方試圖將高市塑造成復興軍國主義的「危險意識形態者」，在國際上並未獲得支持。

這些因素最終應會迫使中國重新與日本接觸。然而，北京目前尚未顯露退縮跡象。

中國外交部拒絕就本報導置評，僅轉述發言人郭嘉昆27日的談話，稱高市「嚴重威脅」中日關係的「政治基礎」。

一名要求不具名的中國官員坦承，選舉可能為高市帶來短期政治利益，但警告日本民眾終將看到挑戰中國所付出的外交與經濟代價。

生活成本等民生議題雖主導這次選舉，但與中國的緊張局勢仍徘徊不去，對日本疲軟的經濟構成威脅。高市1月19日宣布解散國會時，曾點名批評中國在台灣周邊的軍演以及「經濟脅迫」。

北京的報復手段包括限制赴日旅遊，導致去年12月中國遊客數量近乎腰斬。中國官方媒體也透露，北京正研議限制稀土與關鍵礦物出口。

大和總研（Daiwa Institute of Research）分析師警告，此類禁令恐導致日本國內生產毛額（GDP）萎縮達3%，約1170億美元（約新台幣3兆6811億元），以及流失200萬個工作機會。

路透社本月調查顯示，逾2/3的日本企業預期日中關係惡化將影響經濟；「朝日新聞」民調也指出，擔心經濟影響的選民比例從12月的53%升至60%。

橫濱明治學院大學國際研究教授密福特（PaulMidford）分析，經濟焦慮可能是促使高市決定提早改選的因素之一。

島田和久分析，高市鞏固權力的決定，可能受到其導師、前首相安倍晉三的影響。安倍於2012年日中關係緊張之際重掌政權，「安倍持續贏得選舉並建立了極為穩固的政治基礎。一旦如此，中國別無選擇，只能與安倍政府打交道」。