快訊

三讀通過！黨產條例修正 救國團曾屬國家排除認定國民黨附隨組織

「派遣女醫」米倉涼子擺脫毒品案指控 東京地檢署予以不起訴

藍白聯手通過…立院三讀「中天條款」 訴訟終結前可繼續使用52台

烏克蘭與SpaceX合作 阻俄羅斯以星鏈操控無人機

中央社／ 基輔29日綜合外電報導
烏克蘭國防部長今天表示，烏方正與馬斯克旗下航太公司SpaceX合作，阻止俄羅斯利用該公司的「星鏈」衛星網路系統導引無人機。路透
烏克蘭國防部長今天表示，烏方正與馬斯克旗下航太公司SpaceX合作，阻止俄羅斯利用該公司的「星鏈」衛星網路系統導引無人機。路透

烏克蘭國防部長今天表示，烏方正與馬斯克旗下航太公司SpaceX合作，阻止俄羅斯利用該公司的「星鏈」衛星網路系統導引無人機。此前基輔當局指出，在俄軍發動攻擊的長程無人機殘骸中發現星鏈設備。

路透社報導，一名烏克蘭官員本週在社群媒體發布照片，展示俄軍長程無人機殘骸上裝有星鏈（Starlink）終端機，並指俄羅斯可能利用該系統導引無人機在27日襲擊一列烏克蘭客運列車。

烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在通訊軟體Telegram發文表示：「我們感謝SpaceX總裁蕭特威爾（Gwynne Shotwell）以及馬斯克（Elon Musk）本人的迅速回應，並著手處理此一現狀。」

他強調：「西方技術必須持續協助民主世界並保護平民，而非被用於恐怖主義或摧毀和平城市。」

SpaceX目前尚未立即回應路透社的置評請求。

2022年俄羅斯發動全面入侵初期，應基輔當局請求，馬斯克啟動了烏克蘭境內的星鏈服務。儘管馬斯克隨後因對戰爭的立場與烏國官員發生摩擦，但烏軍仍高度依賴數萬台星鏈終端機進行戰場通訊與無人機操控。

星鏈因其在戰場上的穩定連線及抗干擾能力而深受青睞。

SpaceX曾於2024年2月在社群媒體發文澄清，該公司未向俄羅斯銷售或運送星鏈設備，且「未與俄羅斯政府或其軍方有任何形式的業務往來」。

然而，總部位於美國的「戰爭研究所」（Institutefor the Study of War）指出，已有報導顯示俄軍自2024年9月起，開始使用配備星鏈系統的「見證者」（Shahed）長程無人機。

星鏈 馬斯克 俄羅斯 烏克蘭 SpaceX 無人機

延伸閱讀

特斯拉加速轉型 人形機器人拚年產百萬台 逐步停產Model S、Model X

馬斯克要送資料中心上太空！SpaceX傳合併特斯拉、xAI打造商業帝國

特斯拉精簡車款 強攻機器人…盟立、亞光等台廠沾光

特斯拉加碼布局xAI 帶旺緯創、英業達

相關新聞

越南女富豪挪用8千多億元免死 還向法官討柏金包留給兒孫

越南史上最大金融詐欺案的企業大亨張美蘭（Truong My Lan）雖因國會修法、廢除部分罪名死刑而逃過一死，但財產清算...

習近平清洗共軍高層後對台動武更難？美專家：別指望北京動盪拖慢戰備

紐約時報30日分析指出，中國國家主席習近平上周剛肅清中央軍事委員會副主席張又俠，留下預計將由他親自挑選的新一代親信填補的...

「西方沒立場指責陸人權」 知名異議藝術家：審查無處不在「讓人發笑」

艾未未當前正在倫敦為新書《審查》（Censorship）舉辦相關活動，他週四（1月29日）接受路透社專訪時表示，他曾在美國前總統歐巴馬要訪問中國時告訴他，「我知道你是來談生意，但請注意，你所做的每一筆交易，其實都在傷害中國的人權狀況……我當時認為，他們應該公開地把這件事（人權問題）說出來。」

烏克蘭與SpaceX合作 阻俄羅斯以星鏈操控無人機

烏克蘭國防部長今天表示，烏方正與馬斯克旗下航太公司SpaceX合作，阻止俄羅斯利用該公司的「星鏈」衛星網路系統導引無人機...

日本多地低溫…各黨憂心投票率低迷 候選人寒冬競選嘆：吃不消

日本眾議院選舉本週稍早公告後，各黨候選人紛紛在街頭演說或發放傳單，但是低溫使聽眾難以集結。有陣營擔憂低溫使選民降低出門意...

歐盟列伊斯蘭革命衛隊為恐怖組織 伊朗痛批順從美、以

伊朗當局血腥鎮壓近期的大規模抗議活動後，歐盟29日進一步施壓伊朗，決議將伊斯蘭革命衛隊(IRGC)列為「恐怖組織」，儘管...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。