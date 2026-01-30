「西方沒立場指責陸人權」 知名異議藝術家：審查無處不在「讓人發笑」

快訊

德國之聲／ 德國之聲
艾未未當前正在倫敦為新書《審查》（Censorship）舉辦相關活動。（美聯社）
（德國之聲中文網）艾未未當前正在倫敦為新書《審查》（Censorship）舉辦相關活動，他週四（1月29日）接受路透社專訪時表示，他曾在美國前總統歐巴馬要訪問中國時告訴他，「我知道你是來談生意，但請注意，你所做的每一筆交易，其實都在傷害中國的人權狀況……我當時認為，他們應該公開地把這件事（人權問題）說出來。」

艾未未說：「今天我的看法已經完全改變……西方甚至沒有資格指責中國，看看他們自己在國際人權或言論自由方面的紀錄就知道。他們根本沒有那個立場，反而讓中國處於一個更有利的位置。」

他也稱西方領導人若在中國談論人權、言論自由和審查等議題，會顯得極其虛偽、「讓人發笑」。艾未未表示，他過去在西方國家也曾遭遇審查，包括2023年倫敦一家畫廊因他在社群媒體上發表涉及加薩戰爭的言論，延後其展覽。

此外，他也以「維基解密」創辦人亞桑傑（Julian Assange）公開美軍機密而遭監禁一案為例，「如果你把亞桑傑關進監獄多年，甚至把他從使館裡拖出來……你又怎麼能談論跟審查有關的問題呢？」

艾未未過去就曾經公開表示審查並非中國獨有，他早前接受《華爾街日報》採訪時便說，「審查無處不在。美國有，西方世界也有。」

正面看待英相訪華

艾未未發表這段言論正值英國首相施凱爾（Keir Starmer）訪華之際，施凱爾在與中國國家主席習近平見面前曾說，將與中國國家主席習近平「提出必須提出的議題」，其中可能涉及人權問題，以及香港媒體大亨黎智英涉國安法一案。

艾未未受訪時形容「全球政治就像一盤棋」，隨著各方持續考慮如何平衡權力，當前有越來越多歐洲領袖前往中國的趨勢。艾未未指出，中國的政策在各國外交關係中被認為比美國的政策更容易接受，「美國只是想把事情做得最有利於美國人……這一點對歐洲那些傳統盟友來說，其實並不那麼能夠接受。」

艾未未也稱，從商業利益的角度來看，施凱爾訪問中國的決定是「理性且務實的」。他稱此舉是「非常好的行動」，把中國視為一個有潛力與英國建立強勁關係、並且能夠為英國人民帶來利益的國家；不僅有利於英國，也會在中國受到肯定。

