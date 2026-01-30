日本多地低溫…各黨憂心投票率低迷 候選人寒冬競選嘆：吃不消

快訊

中央社／ 東京30日綜合外電報導
日本眾議院選舉本週稍早公告後，各黨候選人紛紛在街頭演說或發放傳單，但是低溫使聽眾難以集結。 路透社
日本眾議院選舉本週稍早公告後，各黨候選人紛紛在街頭演說或發放傳單，但是低溫使聽眾難以集結。有陣營擔憂低溫使選民降低出門意願，進而造成投票率低迷。

「每日新聞」今天報導，神奈川縣各地昨天的氣溫為冰點以下。氣象廳也針對神奈川縣內發布低溫注意報，同時呼籲當地民眾留意今天也會出現低溫。

神奈川第19選區內一名候選人陣營的成員，在川崎市宮前區的車站前受訪時表示，上午的街頭演說比原定計畫縮短1到2小時左右。

該選區的候選人坦言，「尤其是長者因為天氣寒冷難以外出，聽眾無法聚集」。

一名70多歲的志工身上貼著暖暖包發放著候選人傳單，考量「不想讓對方覺得失禮」，所以決定不戴手套發傳單。他表示，「在冬天選舉很辛苦」，也指出許多行人會把手插在口袋裡走路，這也使許多人難以拿取傳單。

神奈川縣市區以外的愛川町、清川村等山區，氣溫更低，當地一名候選人表示，「吃不消寒冷的天氣」，所以本月28日起開始在長褲下多穿一件貼身褲防寒。

這名候選人昨天騎腳踏車在街頭宣傳，並跟來往的車輛揮手，他表示「雖然很冷，但是比寒冷地帶好一些」。

報導指出，天氣寒冷使選民降低出門意願，若不去投票所的話，可能會拖累投票率。

神奈川縣第12選區的候選人同一天在藤澤站前，拿著麥克風演講，不過在通勤與通學族群較多的傍晚，也僅有10幾名聽眾。

被問及投票率的走向時，這名候選人表示，「會擔心投票率低下。不論下雨或下雪，希望大家去投票」。

當時在藤澤市聆聽候選人演說的一名70多歲女性表示，「為什麼要在這麼寒冷的時候選舉，應該稍微挑個時機吧。」

日本第51屆眾議院選舉本月27日公告，2月8日投開票，眾議員應選席次共465席，包括單一選區289席及比例代表選區176席，這次選戰共有1285人登記參選。

