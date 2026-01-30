快訊

越南女富豪挪用8千多億元免死 還向法官討柏金包留給兒孫

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
越南企業大亨張美蘭。資料照片。美聯社
越南企業大亨張美蘭。資料照片。美聯社

越南史上最大金融詐欺案的企業大亨張美蘭（Truong My Lan）雖因國會修法、廢除部分罪名死刑而逃過一死，但財產清算的「活罪」仍難以避免。包括兩個柏金包與一艘豪華遊艇在內的多項名下資產，已被當局列入出售清單，試圖彌補她挪用的數十億美元資金。

BBC報導，聲名掃地的張美蘭被法院認定，秘密控制越南第五大貸款機構西貢商業銀行，並在十多年期間透過空殼公司網絡提取貸款與現金，金額合計高達440億美元。根據檢方說法，其中270億美元（台幣約8552億元）遭挪用，120億美元（台幣約3800億元）被判定為侵占，構成全球罕見、規模最大的金融犯罪之一。

儘管張美蘭否認相關指控，包括她的丈夫與姪女在內，超過80人與她一同受審，最終全數被判有罪。她於2024年4月被判處死刑，後續提出上訴亦遭駁回，直到越南國會廢除一系列犯罪的死刑，才於2025年6月減刑為無期徒刑，並被勒令返還高達270億美元的賠償金。

張美蘭的資產如今成為官方賠償受害者、並抵銷詐欺造成數十億美元損失的核心手段。據當地媒體報導，胡志明市民事案件執行局表示，已沒收她超過1200項資產，包括公司持股與房地產，以及兩個愛馬仕包、衣物與一支手表等；其中兩只鱷魚皮愛馬仕柏金包正尋找專家進行估價。

愛馬仕專屬的柏金包價值可高達數十萬美元。張美蘭受審期間曾試圖保留這兩個愛馬仕包，向法院表示其中一個是她在義大利購得，另一個則為一名馬來西亞商人所贈，並稱希望將這些包留給子孫作為「紀念品」。不過，法院最終裁定這些柏金包屬於不法所得，駁回她的請求。另據規畫，張美蘭名下的遊艇預計將於下個月拍賣，起標價為493億越南盾（台幣約6902萬元）。

愛馬仕 柏金包 越南

