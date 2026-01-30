金正恩：北韓1/3地區將推動民生改造

快訊

中央社／ 首爾30日綜合外電報導

北韓官方媒體今天報導，領導人金正恩（Kim Jong Un）矢言，要在全國1/3地區實施「改造」計畫，推動公共衛生設施、休閒園區以及工業廠房建設。

「北韓中央通信社」（KCNA）指出，金正恩今天出席位於黃海南道殷栗縣的一項建設工程開工儀式，並宣布將在國內20個地區展開新計畫。

金正恩表示：「我們正站在奮鬥的起點，邁向新的一年，目標就是要徹底改造這些地區。」

他說：「全國大約1/3的縣市都將蛻變。」

金正恩也讚揚投入建設的官兵，說他們是「創造人民福祉的先驅」。

北韓因武器計畫遭到多國制裁，長年面臨經濟低迷與糧食短缺困境。

法新社報導，北韓一向被外界批評，發展軍事與非法武器置於民生之上。

平壤（Pyongyang）最近著手重啟觀光旅遊，在濱海和山區開發豪華度假村，以爭取急需的外匯收入。

