日本東京4億圓搶案後 羽田機場外匯業者遇襲
日本東京都昨晚到今晨發生兩起有關鉅款的社會案件，第一起案件為現金4億日圓在上野地區的街頭被搶。第二起案件為羽田機場停車場有兌換外幣的業者遇襲。兩案的犯嫌均在逃。
日本放送協會（NHK）與共同社報導，警方初判兩案犯案手法類似，認為案件有關聯，正在追查犯嫌的下落。
東京都警視廳說明，3名日本人與2名中國人共5人，昨晚9時30左右，在台東區上野地區的街頭把3個行李箱裝進車裡時，突然被3人一組的不明人士噴灑像是催淚瓦斯的東西。這3人搶走行李箱後乘車逃逸。
共同社報導，這5人有男有女，年齡介於20到40多歲。
調查相關人士透露，受害的5人向警方說明，行李箱共裝有4億2000萬日圓（約新台幣8700萬元）現金，「打算把這些現金運到香港」。
這起事件發生後沒多久，案發現場東南方約100公尺的台東地區街頭，1名中年男子駕駛的轎車被撞，臉部受輕傷。不過肇事車輛在車禍後逃逸。
現場附近有輛藍色輕型轎車被丟棄，東京都警視廳初判3人一組的強盜在逃逸過程中肇事後，又換車逃逸。
上述事件經過數小時後的今晨，鄰接羽田機場第3航廈的停車場，有另一名50多歲男子在裝有鉅款的車子附近，被不明男子噴灑像是催淚瓦斯的物品，當時車內裝有近2億日圓（約新台幣4100萬元）現金。
遇襲的男子從事兌換外幣的工作，事後表示眼睛疼痛，傷勢輕微；車內現金則未被搶走。
而且這起案件的犯嫌也是3人一組並乘坐著白色轎車。
東京都警視廳表示這3人均為男性，初判兩起案件有關，正在朝強盜案的方向辦案。
