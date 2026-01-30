紐時：擬仿委內瑞拉 川普考慮複合選項對伊朗動武

快訊

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

多名美方官員透露，總統川普已收到一份「擴充版」對伊朗動武選項清單，目標是進一步破壞伊朗的核子與飛彈設施，或削弱伊朗最高領袖的權力。

紐約時報引述官員們透露，這些選項已超出川普2週前打算出手奧援伊朗示威群眾時所考慮的方案。

官員們指出，川普擬對伊朗採取的策略某種程度與之前對付委內瑞拉的做法類似。當時美國在委內瑞拉近海集結部隊長達數月作為施壓行動一環，試圖逼委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）主動下台，威嚇無效後今年1月3日動手突襲並逮捕馬杜洛夫婦。

至於伊朗，官員們懷疑德黑蘭會接受美國所提條件，諸如永久終止一切鈾濃縮活動、放棄現有全部核原料庫存（含超過960磅、濃縮程度接近武器級的鈾）。這些核原料大多仍埋於去年6月空襲後的瓦礫下。

美國開出的條件還包括限制伊朗軍備裡彈道飛彈的射程與數量，並全面放棄支持哈瑪斯（Hamas）、真主黨（Hezbollah）及在葉門活動的青年運動（Houthis）等中東的代理人。若伊朗同意飛彈設限，等於伊朗將無法再以飛彈攻擊以色列。

一名美方官員指出，川普及核心幕僚十分清楚，任何針對伊朗的行動，都將比對委內瑞拉困難得多，因此川普仍在權衡各種選項；官員透露，這些選項可能會同時展開，或以不同組合的方式執行。

其中風險最高的選項是秘密派遣美軍特戰部隊摧毀去年6月空襲後倖存的剩餘伊朗核子計畫。美軍長期以來一直針對這類任務演練，包括潛入伊朗等國家，鎖定核設施或其他高價值目標。

但川普過去對派遣地面部隊一向持保留態度，並多次提及1980年總統卡特時期營救伊朗人質事件失敗為前車之鑑。

另一選項則是對伊朗軍事與其他高層領導等目標發動一連串打擊，製造足以動搖政權的混亂局勢，進而為伊朗安全部隊或其他勢力創造條件，將現年86歲的最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）趕下台。但在此方案若最高領袖被拔除，究竟由誰接掌政權或繼任者會否更願意與美國交涉，均不明朗。

以色列則力推第3種選項：與美國聯手再度空襲，打擊伊朗彈道飛彈計畫。情報官員指出，在去年6月與以色列為期12天的戰爭後，伊朗很大程度已完成重建飛彈力量。

一大重要問題是缺乏國會授權下，川普究竟依據何種法律權限對伊朗動武。雖然美國過去不乏總統在未經國會批准就下令有限度打擊，但這次情況可能截然不同。若對伊朗發動更大規模軍事行動，尤其目標在於推翻或削弱政權，勢必總統是否已構成對外宣戰行為。

紐時研判，川普很可能再以伊朗長年、全面支持恐怖主義作為動武的法律正當性，一如川普2020年1月下令以無人機狙殺伊朗核心將領蘇雷曼尼（QassimSoleimani時所採做法。

雖然美國從未正式將哈米尼本人列為恐怖分子，但已將伊朗列為「支持恐怖主義國家」。此外哈米尼是伊斯蘭革命衛隊（IRG）的頭子，後者已被美國與歐盟列為恐怖組織。

