快訊

真是「犀」客！印度犀牛克拉拉的歐洲大旅遊

經典賽／外媒暢聊C組情勢 稱台灣最被低估「比南韓晉級機率更高」

2026最大的敵人不是王世堅？「民調大贏」蔣萬安說話了

伊朗揚言打擊美軍 川普盼避免軍事行動

中央社／ 巴黎29日綜合外電報導

伊朗今天揚言，若遭攻擊，將立即對美軍基地與航空母艦發動打擊，此前美國總統川普警告德黑蘭所剩時間不多，但後來表示希望能避免對伊朗採取軍事行動。

法新社報導，隨著美歐與伊朗互放狠話、局勢升溫之際，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲進行核談判，以「避免可能對該地區造成毀滅性後果的危機」。

伊朗軍方發言人警告，德黑蘭對美國任何行動的回應將不再受限，這與去年6月的情況不同，當時美軍飛機與飛彈介入以伊短暫空戰，但強調下一次回應將會是果斷且「即刻發動」的。

伊朗淮將阿克拉米尼亞（Mohammad Akraminia）告訴國營電視台，美國航空母艦存在「重大弱點」，波斯灣地區的多處美軍基地「都在我們中程飛彈的射程之內」。

他說：「如果美方做出這樣的誤判，事態絕對不會按照川普所想像的那樣發展，即發動一場速戰速決的行動，然後兩小時後就發推文宣布行動結束。」

美國總統川普今天表示，希望能避免對伊朗採取軍事行動，並說他計劃與德黑蘭舉行進一步會談，討論可能的核協議。在此之前，他曾警告德黑蘭，隨著美國向該地區派遣大規模艦隊，時間已「所剩不多」。

駐波斯灣國家的一名官員向法新社透露，由於該區各國皆設有美軍基地，當地對於美方可能攻擊伊朗的擔憂「顯而易見」。

這名官員指出：「這將使整個地區陷入混亂，不僅會衝擊區域經濟，也會傷及美國經濟，並導致石油與瓦斯價格飆升。」

伊朗 美國航空 德黑蘭

延伸閱讀

現任總統告國稅局和財政部！川普為稅務資料外洩興訟 求償100億美元

施凱爾晤習近平 川普警告英國與中國做生意危險

影／川普自稱關稅政策「很友善」 反批質疑者「以中國為中心」

川普稱將取消加拿大製飛機認證 揚言祭50%關稅

相關新聞

金正恩女兒豈是凡人能碰？北韓國防相碰觸金珠愛 一度傳遭肅清

北韓官媒近日公開一段影像，畫面中可見國防相努光鐵疑似觸碰國家領導人金正恩女兒金珠愛的背部，引發外界揣測他恐因此面臨遭肅清...

國家不想看見的「鬼」：泰國當代政治中的幽靈

影片開頭未久，藝術家道出自己是在泰北遇見那個幽靈之後，便開始轉述幽靈所說的故事，而後出現非常關鍵的一句話：國王派出軍隊尋找幽靈，卻發現幽靈已與世間融為一體，甚至直接出現了穿軍服的人四處搜捕的畫面。若知道泰國官方長期以來指涉異議分子的用語習慣　，此呈現所指為何便呼之欲出，也召喚出賦形於泰國當代政治的「鬼魅」、「幽靈」。

習近平可能應邀訪英 下議院議長：不得進入國會

英國首相施凱爾在北京與中國國家主席習近平會談後，首相發言人今天回應隨行媒體提問時透露，習近平不排除將應邀訪英。英國國會下...

兔死狗烹！伊斯蘭國已滅 美棄庫德盟友挺敘利亞新政府

庫德族主導的「敘利亞民主力量」（SDF）民兵，一直是美國對抗伊斯蘭國（IS）最重要盟友。但如今IS幾乎被消滅，美國轉身背棄SDF，全力支持一年多前打下大馬士革的敘利亞總統夏拉政府。SDF不滿遭美國背叛，且失去靠山後面對政府軍正節節敗退。 十多年來，SDF一直是美國在敘利亞最親密的盟友，除了並肩對抗IS，還負責守衛美軍基地，並管理關押數萬名激進分子及其家屬的拘留營與監獄。

日本分娩全額補助恐拖垮地方醫院 危機能給台灣借鏡？

搶救少子化，日本政府再下猛藥，計畫在新財年也就是今年4月起，將「自然分娩費用」全額納入公保，患者自付額降為零，看似準媽媽的福音，知名產科醫師杉本雅樹卻警告，此一「德政」恐激起地方醫院倒閉潮！對於同樣面臨少子化挑戰的台灣，有何值得借鏡的地方？

伊朗暴動積怨哪來的 為何中東國家都怕它垮台、投鼠忌器？拆解背後原因

伊朗正陷入1979年伊斯蘭革命以來最嚴重的社會動亂，過去一年來高達50%的高通膨率是引發民怨的最後一根稻草，因為伊朗貨幣里亞爾（Rial）大貶值...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。