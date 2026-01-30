紐西蘭拒川普和平理事會邀請 強調聯合國主導地位
紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）今天聲明表示，紐西蘭決定不接受美國總統川普的邀請，不會加入和平理事會（Board of Peace）。
川普（Donald Trump）上週成立和平理事會，原設想是要鞏固加薩（Gaza）脆弱的停火狀態，但他更預設和平理事會將在未來扮演全球勢力的更廣泛角色。
川普已邀請數十位世界領袖加入；其中土耳其、埃及、沙烏地阿拉伯、卡達（Qatar）等中東國家，以及印尼等新興國家都已參加，但其他世界大國、傳統上為美國盟友的西方國家則持審慎態度。
盧克森在電子郵件聲明表示，紐西蘭已決定「現階段」不參加和平理事會。
紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）則於社群平台X發文指出：「和平理事會是一個新成立的機構，我們需要釐清其定位，也要弄清楚它在現階段和未來的問題。」
皮特斯又道，紐西蘭作為聯合國「主要創始國和長期支持者」，和平委員會的工作必須與「聯合國憲章」相輔相成，並與之保持一致，這一點至關重要。
